WIEN BREITENSEE (OTS) -

Kurz vor Weihnachten zeigt OKTO TV exklusiv den berührenden Dokumentarfilm des österreichischen Filmemachers Thomas Maria Laimgruber mit dem Titel: „Monika + Manfred“. Der Film zeigt das Leben von Dr. Monika Pawlik, Ärztin, Künstlerin, seit 27 Jahren an Parkinson erkrankt, und ihren Ehemann Manfred Pawlik, einem Psychotherapeuten.



Es geht um Liebe, Kunst und die Schwierigkeiten der Pflege, die ersten 20 Jahren durch Manfred Pawlik, seit sechs Jahren mit Hilfe der 24-Stundenpflegekräften Gina und Maria.



Monika hat, trotz oder gerade wegen ihrer Krankheit, mit Unterstützung von Manfred ein Lebenswerk mit ihrer Kunst geschaffen: hunderte Skulpturen, keramische Plastiken und Gemälde. Das Liebespaar hat sich mit der unheilbaren Diagnose entschlossen, gemeinsam diesen Weg zu gehen, begleitet von einem befreundeten Psychiater.



Der berührende, sehr persönliche Film zeigt dieses gemeinsame Leben mit der Reflexion über ihre Situation ihrer Familie und der Schwierigkeit trotzdem Kunst zu schaffen. Es ist ein Film, der Menschen Mut machen soll in der Zeit einer schweren Krankheit und in Konfrontation mit dem Tod die eigene Lebenserfüllung finden.