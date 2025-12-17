Eintritt frei ins MAK am 28. Dezember 2025 – supported by Porsche Holding Salzburg

Wien (OTS) -

Das MAK lädt gemeinsam mit der Porsche Holding Salzburg zum kostenlosen Museumsbesuch. Am Sonntag, 28. Dezember 2025, von 10 bis 18 Uhr, können alle aktuellen Ausstellungen – inklusive der neu eröffneten Schau HELMUT LANG. SÉANCE DE TRAVAIL 1986–2005 / Excerpts from the MAK Helmut Lang Archive – sowie die Schauräume mit Highlights aus der MAK Sammlung gratis erlebt werden.



„Dank der großzügigen Unterstützung der Porsche Holding Salzburg am Sonntag, dem 28. Dezember 2025, können wir sowohl unserem lokalen als auch unserem internationalen Publikum einen kostenfreien Besuch im MAK ermöglichen“, erklärt MAK Generaldirektorin Lilli Hollein. „Zum Jahresende kann man in eine thematische Vielfalt eintauchen, die für alle in der Familie etwas bereithält – von Einblicken in Helmut Langs Auseinandersetzung mit Gestaltung und Identität in HELMUT LANG. SÉANCE DE TRAVAIL 1986–2005 / Excerpts from the MAK Helmut Lang Archive bis hin zu den außergewöhnlichen Kunstwerken in den Ausstellungen FAHRRAD & HUMMER. Funkelnder Baumschmuck aus Gablonz und HITO STEYERL. Der Menschheit ist die Kugel bei einem Ohr hinein und beim anderen herausgeflogen. Wir freuen uns, dieses sehr erfolgreiche Jahr im MAK mit dieser schönen Kooperation ausklingen zu lassen.“



„Die Porsche Holding Salzburg und das MAK verbindet eine langjährige Zusammenarbeit mit interessanten Projekten. Diese wird für alle Kunstinteressierten mit dem kostenlosen Museumsbesuch am letzten Sonntag des Jahres weiter fortgesetzt“, freut sich Dr. Hans Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg, und fügt an: „Das MAK ist ein einzigartiger Ort, um angewandte Kunst und Kreativität zu erleben, was die Ausstellung HELMUT LANG. SÉANCE DE TRAVAIL 1986–2005 / Excerpts from the MAK Helmut Lang Archive eindrucksvoll zeigt. Kreativer Diskurs und kulturelle Vielfalt bilden eine wichtige Grundlage für ein weltoffenes Miteinander und schaffen Raum für Veränderung. Wir wollen diese Chance möglichst vielen Menschen eröffnen – nicht nur um kulturelle Teilhabe zu stärken, sondern auch um neue Perspektiven und kritisches Denken zu fördern.“



Mit HELMUT LANG. SÉANCE DE TRAVAIL 1986–2005 / Excerpts from the MAK Helmut Lang Archive widmet das MAK Helmut Lang die erste umfassende Ausstellung seines OEuvres. Ausgehend vom größten und einzigen offiziellen öffentlichen Archiv zu seinem Werk, das seit 2011 Teil der MAK Sammlung ist, bietet die Ausstellung einen tiefgehenden und einzigartigen Einblick in sein Mindset und seinen kreativen Prozess zwischen 1986 und 2005.



Außerdem im MAK zu sehen sind derzeit die Ausstellungen TURNING PAGES. Künstler*innenbücher der Gegenwart, 100 BESTE PLAKATE. Deutschland Österreich Schweiz und GLOBAL WARMING: What can we do as individuals?.



Details zu allen Ausstellungen unter MAK.at/ausstellungen.





FÜHRUNGEN

11 Uhr

MAKtour | Fokus: Schmuckstücke des MAK



12 Uhr

Ausstellungsführung HELMUT LANG. SÉANCE DE TRAVAIL 1986–2005 / Excerpts from the MAK Helmut Lang Archive



14 Uhr

MAKtour | Fokus: Grafisches



15 Uhr

MAKtour | Fokus: Schmuckstücke des MAK



16 Uhr

Ausstellungsführung HELMUT LANG. SÉANCE DE TRAVAIL 1986–2005 / Excerpts from the MAK Helmut Lang Archive



Teilnahme kostenlos

Keine Anmeldung erforderlich

First come, first served



Tipp

Genießen Sie kostenlosen Punsch beim Punsch-Mobil vor dem MAK by Salonplafond (ab Nachmittag).



Supported by Porsche Holding Salzburg