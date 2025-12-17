Wirtschaftsbund begrüßt Entlastung von Überstunden und Erwerbstätigkeit im Alter

Wien (OTS) -

„Der Wirtschaftsbund Österreich begrüßt die Umsetzung langjähriger Wirtschaftsbund-Forderungen ausdrücklich. Die angekündigten Entlastungen bei Überstunden, das steuerbegünstigte Feiertagsentgelt sowie die gezielte Förderung des Zuverdienstes in der Pension, setzen ein klares Signal: Mehrleistung wird anerkannt und nicht bestraft. Wer Leistung bringt, Verantwortung übernimmt und Erfahrung einbringt, muss sich darauf verlassen können, dass sich Arbeit auch lohnt“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär und ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger.

„Besonders begrüßenswert ist, dass aufgrund unseres Einsatzes das neue Modell zum Zuverdienst in der Pension, auch für Selbständige gilt. Damit wird ein wichtiger Schritt zu mehr Fairness zwischen unselbständig und selbständig Erwerbstätigen gesetzt. Gerade Unternehmerinnen und Unternehmer, die über Jahrzehnte Verantwortung übernommen und Arbeitsplätze geschaffen haben, müssen auch im Pensionsalter attraktive Möglichkeiten haben, ihre Erfahrung weiter einzubringen. Eine Wirtschaft, die Leistung belohnt, bleibt wettbewerbsfähig und ein Standort, der Erfahrung schätzt, hat Zukunft“, betont Egger.