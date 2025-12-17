  • 17.12.2025, 11:12:32
  • /
  • OTS0088

Wirtschaftsbund begrüßt Entlastung von Überstunden und Erwerbstätigkeit im Alter

Langjährige Wirtschaftsbund-Forderungen werden damit erfolgreich umgesetzt

Wien (OTS) - 

„Der Wirtschaftsbund Österreich begrüßt die Umsetzung langjähriger Wirtschaftsbund-Forderungen ausdrücklich. Die angekündigten Entlastungen bei Überstunden, das steuerbegünstigte Feiertagsentgelt sowie die gezielte Förderung des Zuverdienstes in der Pension, setzen ein klares Signal: Mehrleistung wird anerkannt und nicht bestraft. Wer Leistung bringt, Verantwortung übernimmt und Erfahrung einbringt, muss sich darauf verlassen können, dass sich Arbeit auch lohnt“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär und ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger.

„Besonders begrüßenswert ist, dass aufgrund unseres Einsatzes das neue Modell zum Zuverdienst in der Pension, auch für Selbständige gilt. Damit wird ein wichtiger Schritt zu mehr Fairness zwischen unselbständig und selbständig Erwerbstätigen gesetzt. Gerade Unternehmerinnen und Unternehmer, die über Jahrzehnte Verantwortung übernommen und Arbeitsplätze geschaffen haben, müssen auch im Pensionsalter attraktive Möglichkeiten haben, ihre Erfahrung weiter einzubringen. Eine Wirtschaft, die Leistung belohnt, bleibt wettbewerbsfähig und ein Standort, der Erfahrung schätzt, hat Zukunft“, betont Egger.

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftsbund Österreich
Nadja Jilly, MA
Telefon: +431505479624
E-Mail: n.jilly@wirtschaftsbund.at
Website: https://www.wirtschaftsbund.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NWB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright