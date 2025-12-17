Gesund und nachhaltig in das neue Jahr

Wien (OTS) -

Die Feiertage stehen vor der Tür und mit ihnen die traditionellen Festessen, die Kekse und Naschereien. Der Blick auf die Waage im neuen Jahr führt dann ebenso traditionellerweise dazu, die Ernährungsgewohnheiten zu überdenken und sich fest vorzunehmen, daran etwas zu ändern.

„Mit der neuen Website zu den Österreichischen Ernährungsempfehlungen wollen wir es den Menschen leichter machen, eine gesunde und nachhaltige Ernährung im Alltag umzusetzen. Durch verständliche Informationen, praktische Tipps und alltagstaugliche Empfehlungen unterstützen wir dabei, bewusste Entscheidungen zu treffen. So können die Neujahrsvorsätze tatsächlich und auch längerfristig gelingen“, sagt Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig. Unter www.ernaehrungsempfehlung.at finden Interessierte viele Informationen zu einer ausgewogenen, bedarfsgerechten und nachhaltigen Ernährung. Zahlreiche Rezepte für jede Jahreszeit bieten die Möglichkeit, die Ernährungs-Theorie in schmackhafte Praxis umzusetzen.

Optimale Zusammenstellung gesunder Ernährung

Bei den österreichischen Ernährungsempfehlungen handelt es sich um sogenannte lebensmittelbasierte Ernährungsempfehlungen, die anhand von Lebensmittelgruppen die optimale Zusammenstellung einer gesunden Ernährung darstellen. Veranschaulicht werden sie durch zwei Ernährungspyramiden – eine mit Fleisch und Fisch sowie eine vegetarische. Sie zeigen übersichtlich, welche Lebensmittel täglich, wöchentlich oder nur selten konsumiert werden sollen.

Den Ernährungspyramiden zugrunde liegen die neuesten wissenschaftlichen Empfehlungen zur Nährstoffzufuhr und Erkenntnisse zur Prävention ernährungsbedingter Krankheiten. „Der Schwerpunkt liegt einerseits auf der Reduktion des Verzehrs von Lebensmittelgruppen, die mit der Entstehung von ernährungsbedingten Erkrankungen verbunden sind; andererseits auf der Förderung des Verzehrs von Lebensmitteln, die gesundheitsfördernd sind“ sagt Johannes Pleiner-Duxneuner, AGES-Geschäftsführer. Die Empfehlungen gelten für gesunde Erwachsene in Österreich zwischen 18 und 65 Jahren.

Umwelt- und Klimaaspekte berücksichtigt

Bei der Überarbeitung und Weiterentwicklung der Ernährungsempfehlungen wurden neben Ernährungs- und Gesundheitsauswirkungen erstmals auch Umwelt- und Klimaaspekte miteinbezogen. Berücksichtigt wurden Ernährungs- und Gesundheitsaspekte (Energie- und Nährstoffzufuhr sowie Lebensmittel-Gesundheitsrelationen), Umwelteffekte (Treibhausgasemission und Landnutzung) und übliche Verzehrgewohnheiten in Österreich.

Entwickelt wurden die Österreichischen Ernährungsempfehlungen von der AGES im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) und dem Kompetenzzentrum Klima und Gesundheit der Gesundheit Österreich (GÖG) in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung (ÖGE). Sie wurden von der Nationalen Ernährungskommission verabschiedet.