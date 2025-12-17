Vorschau auf den 9. Wiener Gemeinderat am 18. Dezember 2025

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, 18. Dezember 2025 tritt der Wiener Gemeinderat im Wiener Rathaus zu seiner 8. Sitzung in der laufenden Wahlperiode zusammen. Begonnen wird im wie üblich um 9 Uhr mit der Fragestunde. Die zuständigen Stadträt*innen beantworten Anfragen unter anderem zu folgenden Themen: Aktivitäten gegen Gewalt an Frauen; Neues Buskonzept für die Strecke Stadioncenter – Lusthaus; Marktraum am Naschmarkt; Projekt College 25+; Kunst- und Kultursponsoring

Im Anschluss an die Fragestunde wird die Aktuelle Stunde debattiert. Das Thema wurde von der SPÖ eingebracht. Es lautet: „Wien setzt heute Schritte für eine gute Zukunft: Erfolgreiche Großprojekte machen Wien zur lebenswertesten Stadt“

Gegenstand der Hauptdebatte sind aktuelle Rechnungshofberichte.

Zutrittsbestimmungen

Bei den Sitzungen im Landtags- und Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Medienvertreter*innen haben mit Presseausweis Zugang zur Pressegalerie. Ist kein Presseausweis vorhanden, können Medienvertreter*innen unter akkreditierung@ma53.wien.gv.at eine Akkreditierung beantragen.

Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag: https://www.wien.gv.at/rk – zudem gibt es einen Live-Stream der Sitzung auf https://www.wien.gv.at/ mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter https://www.wien.gv.at/infodat im Videobaum.