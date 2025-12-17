- 17.12.2025, 11:00:38
Vorschau auf den 9. Wiener Gemeinderat am 18. Dezember 2025
Am Donnerstag, 18. Dezember 2025 tritt der Wiener Gemeinderat im Wiener Rathaus zu seiner 8. Sitzung in der laufenden Wahlperiode zusammen. Begonnen wird im wie üblich um 9 Uhr mit der Fragestunde. Die zuständigen Stadträt*innen beantworten Anfragen unter anderem zu folgenden Themen: Aktivitäten gegen Gewalt an Frauen; Neues Buskonzept für die Strecke Stadioncenter – Lusthaus; Marktraum am Naschmarkt; Projekt College 25+; Kunst- und Kultursponsoring
Im Anschluss an die Fragestunde wird die Aktuelle Stunde debattiert. Das Thema wurde von der SPÖ eingebracht. Es lautet: „Wien setzt heute Schritte für eine gute Zukunft: Erfolgreiche Großprojekte machen Wien zur lebenswertesten Stadt“
Gegenstand der Hauptdebatte sind aktuelle Rechnungshofberichte.
Zutrittsbestimmungen
Bei den Sitzungen im Landtags- und Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Medienvertreter*innen haben mit Presseausweis Zugang zur Pressegalerie. Ist kein Presseausweis vorhanden, können Medienvertreter*innen unter akkreditierung@ma53.wien.gv.at eine Akkreditierung beantragen.
Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at
Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag: https://www.wien.gv.at/rk – zudem gibt es einen Live-Stream der Sitzung auf https://www.wien.gv.at/ mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter https://www.wien.gv.at/infodat im Videobaum. (Schluss) red
