Zum Kino-Start vor 60 Jahren: ORF zeigt neue „Sound of Music“-Doku und das Original

Es ist zweifellos ein Phänomen der Kino-Geschichte: Millionen Menschen in den USA verbinden Österreich bis heute mit einem Film, der vor 60 Jahren seine Premiere gefeiert hat und den ausgerechnet in Österreich kaum jemand gesehen hat. Eine neue Dokumentation des ORF-Landesstudio Salzburg erzählt am Samstag, dem 20. Dezember 2025, um 22.45 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „The Sound of Music – Die wahre Geschichte“. Der fünffach Oscar-ausgezeichnete Original-Film „The Sound of Music“ steht am Stefanitag am Freitag, dem 26. Dezember, um 9.05 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Danach gibt es um 11.50 Uhr in ORF 2 ein Dacapo der neuen Doku.

Hunderttausende Touristinnen und Touristen besuchen jedes Jahr Salzburg, um auf den Spuren der Familie Trapp und „The Sound of Music“ zu wandeln. Die Hollywood-Produktion prägt bis heute das Image Österreichs in der ganzen Welt – und schrieb Filmgeschichte.

Der Film aus dem Jahr 1965 ist eine der erfolgreichsten Musicalverfilmungen der Geschichte und hat in 29 Ländern die Einspielrekorde gebrochen. Die Verfilmung des Musicals mit Julie Andrews und Christopher Plummer unter der Regie des US-amerikanischen Regisseurs Robert Wise wurde mit fünf Oscars ausgezeichnet – darunter jene für den besten Film, die beste Regie und die beste Hauptdarstellerin.

Dem Film liegt die wahre Geschichte der singenden Familie von Trapp aus Salzburg zugrunde, die 1938 Österreich verließ und in den USA eine neue Heimat fand. In Österreich selbst wurde der Film bereits nach wenigen Tagen in den Kinos abgesetzt und ist bis heute wenig bekannt. Warum das so ist und weshalb die Faszination dieses Films weltweit ungebrochen bleibt, beleuchtet diese Dokumentation des ORF Salzburg unter der Regie von Robert Altenburger. Dabei macht sich ORF-Salzburg-Moderator Sebastian Grandits auf zu Originalschauplätzen in und rund um Salzburg. Er trifft begeisterte Fans aus aller Welt, taucht mit Zeitzeugen sowie Experten in die Welt von „The Sound of Music“ ein und ergründet die wahre Geschichte hinter dem Hollywood-Erfolg.

Salzburg, 1938: Die junge Novizin Maria (Julie Andrews) verlässt das Kloster, um sich als Gouvernante der Kinder des verwitweten Barons von Trapp (Christopher Plummer) anzunehmen. Mit ihrer Begeisterung für Musik gewinnt sie die Herzen ihrer Zöglinge im Handumdrehen. Deren Zuneigung folgt nach anfänglichen Turbulenzen und Missverständnissen die Liebe des Barons. Die Hochzeitsglocken läuten. Wenig später bedrohen Weltwirtschaftskrise und Nationalsozialisten das junge Familienglück. Maria hat jedoch die rettende Idee.