Barbara Stöckl im Gespräch mit Uschi Glas, Wilhelm Krautwaschl, „DJ Ötzi“ alias Gerry Friedle und Lisa-Marie Friedle

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 18. Dezember um 22.40 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 18. Dezember 2025, um 22.40 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Schauspielerin Uschi Glas, Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl sowie „DJ Ötzi“ alias Gerry Friedle und seine Tochter Lisa-Marie Friedle zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Ich muss mich den Menschen gegenüber so verhalten, dass ich mich am Abend in den Spiegel schauen kann“, sagt Uschi Glas im Gespräch mit Barbara Stöckl. In ihrem Buch „Du bist unwiderstehlich, Wahrheit“ erzählt die Schauspielerin, die durch Rollen in „Winnetou“ oder „Zur Sache, Schätzchen“ bekannt wurde, von einer bitteren Erkenntnis aus ihrer Familiengeschichte und verrät, wie sie heute damit umgeht.

Nach der Amokfahrt 2015 in Graz bat Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl noch am selben Abend in einem Gottesdienst um die Kraft, dem Täter zu vergeben. Zehn Jahre später gibt er in seinem Buch „Die Macht des Vergebens“ eine Anleitung, wie Vergebung befreien kann. Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ verrät der Theologe außerdem, für welches Familienauto er sich als Kind geschämt hat und welche besondere Krippe bei ihm unterm Weihnachtsbaum steht.

„Natürlich behüte ich sie schon zu lange. Ich muss sie eigentlich fliegen lassen“, sagt Gerry Friedle alias „DJ Ötzi“ über die Beziehung zu seiner Tochter Lisa-Marie. Nach ihrer gemeinsamen Performance von „In the Ghetto“ bei der LICHT INS DUNKEL-Gala moderiert das Vater-Tochter-Duo am 20. Dezember nun erstmals gemeinsam „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“ um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON. Neben einem Blick hinter die Kulissen sprechen die beiden über ihre Zusammenarbeit, darüber, wie sie sich gegenseitig unterstützt haben, und was sie voneinander lernen konnten.

