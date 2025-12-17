„Christmas in Vienna 2025“ im ORF: Mit Angel Blue, Julie Fuchs, Ludovic Tézier, Bekhzod Davronov, Thomas Gansch und Mavie Hörbiger

Wien (OTS) -

Alle Jahre wieder – „Christmas in Vienna“! Im festlich geschmückten Großen Saal des Wiener Konzerthauses findet auch heuer eines der renommiertesten Weihnachtskonzerte der Welt statt. Der ORF bringt das glanzvolle Ereignis am Mittwoch, dem 23. Dezember 2025, um 22.35 Uhr via ORF 2 und ORF ON zu seinem Publikum. Traditionell sorgt eine Riege internationaler Künstler:innen für hochkarätigen Musikgenuss: In diesem Jahr stimmen als Gesangssolistinnen und -solisten die US-amerikanische Sopranistin Angel Blue und ihre französische Fachkollegin Julie Fuchs, der französische Bariton Ludovic Tézier und der usbekische Tenor Bekhzod Davronov gemeinsam mit den Wiener Sängerknaben und der Wiener Singakademie musikalisch auf das Fest ein. Als Instrumentalist ist erstmals der österreichische Trompeter und Komponist Thomas Gansch bei der Gala mit dabei. Dargeboten werden Werke des klassischen Weihnachtsrepertoires, traditionelles Liedgut sowie populäre Weihnachtssongs. Schauspielerin Mavie Hörbiger rundet mit literarischen Akzenten den Künstlerreigen ab. Am Pult des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien steht zum ersten Mal Heinz Ferlesch. Für die ORF-Bildregie zeichnet Felix Breisach verantwortlich.

„Christmas in Vienna“ fand erstmals 1992 statt und gehört nun seit mehr als drei Jahrzehnten zu den begehrtesten Events im adventlichen Konzertkalender. Dabei geht es in diesen Zeiten nicht nur um den Musikgenuss, sondern vor allem um ein Gefühl des friedlichen Miteinanders.

Auch heuer wird das vom ORF aufgezeichnete Traditionskonzert in Koproduktion mit ARTE international ausgestrahlt – im ARTE-TV-Programm am Donnerstag, dem 25. Dezember, um 18.15 Uhr.