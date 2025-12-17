FPÖ-Fiedler/-Sommer: „Schluss mit der Anti-FPÖ-Propaganda an unseren Schulen!“

Sankt Pölten (OTS) -

„Schule ist ein Ort der Bildung, nicht der Ideologisierung. Wenn an einer HTL im Unterricht gegen eine demokratisch gewählte Partei wie die FPÖ Stimmung gemacht wird, ist eine klare Grenze überschritten“, verurteilt FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler die Anti-FPÖ-Propaganda und fordert den Stopp der Beeinflussung der Schüler. „Lehrer sind Pädagogen, keine politischen Aktivisten. Wer Schüler gegen die FPÖ indoktriniert, missbraucht den Bildungsauftrag“, stellt Fiedler klar.

Irritierte und besorgte Eltern von Schülern der HTL Hollabrunn hatten über die offensive, politische Beeinflussung ihrer Kinder berichtet und Alarm geschlagen.

Für den Landesobmann der Freiheitlichen Jugend Michael Sommer, selbst Absolvent der HTL Hollabrunn, zeigt dieser Vorfall ein Kernproblem des Bildungssystems. „Anstatt die Schüler zu kritisch denkenden Erwachsenen zu erziehen, wollen ideologisch aufgeladene Lehrer ihr eigenes Weltbild zwanghaft weitergeben. Mit dieser Einstellung haben sich solche Personen als Lehrer disqualifiziert. Es braucht einen sofortigen Stopp solcher Hetze gegen die stimmenstärkste Partei im Parlament,“ fordert Sommer eine objektive Ausbildung der Schüler.