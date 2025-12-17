  • 17.12.2025, 10:43:02
  • /
  • OTS0074

FPÖ-Fiedler/-Sommer: „Schluss mit der Anti-FPÖ-Propaganda an unseren Schulen!“

Wirbel um parteifeindliche Haltung einiger HTL-Lehrer

Sankt Pölten (OTS) - 

„Schule ist ein Ort der Bildung, nicht der Ideologisierung. Wenn an einer HTL im Unterricht gegen eine demokratisch gewählte Partei wie die FPÖ Stimmung gemacht wird, ist eine klare Grenze überschritten“, verurteilt FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler die Anti-FPÖ-Propaganda und fordert den Stopp der Beeinflussung der Schüler. „Lehrer sind Pädagogen, keine politischen Aktivisten. Wer Schüler gegen die FPÖ indoktriniert, missbraucht den Bildungsauftrag“, stellt Fiedler klar.

Irritierte und besorgte Eltern von Schülern der HTL Hollabrunn hatten über die offensive, politische Beeinflussung ihrer Kinder berichtet und Alarm geschlagen.

Für den Landesobmann der Freiheitlichen Jugend Michael Sommer, selbst Absolvent der HTL Hollabrunn, zeigt dieser Vorfall ein Kernproblem des Bildungssystems. „Anstatt die Schüler zu kritisch denkenden Erwachsenen zu erziehen, wollen ideologisch aufgeladene Lehrer ihr eigenes Weltbild zwanghaft weitergeben. Mit dieser Einstellung haben sich solche Personen als Lehrer disqualifiziert. Es braucht einen sofortigen Stopp solcher Hetze gegen die stimmenstärkste Partei im Parlament,“ fordert Sommer eine objektive Ausbildung der Schüler.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright