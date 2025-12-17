Nachhaltig schenken – Elektrokleingeräte mit Verantwortung

Wien (OTS) -

Weihnachten steht vor der Tür und viele sind noch auf der Suche nach passenden Geschenken. Das Elektrokleingeräte Forum, ein Netzwerkpartner des FEEI, empfiehlt: Wer nachhaltig schenken möchte, setzt auf Qualität, Reparierbarkeit und Innovation statt auf Wegwerfprodukte.

Qualität, die bleibt

Elektrokleingeräte wie beispielsweise Kaffeemaschinen, Haartrockner, Küchenwaagen oder Staubsauger sind beliebte Geschenke und können nicht nur Freude schenken, sondern bei richtiger Auswahl auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Hochwertige Verarbeitung und geprüfte Qualitätsstandards sorgen dafür, dass Geräte viele Jahre lang zuverlässig funktionieren und so Ressourcen schonen. Viele Hersteller bieten heute Ersatzteile und Reparaturmöglichkeiten an, sodass Geräte bei Bedarf einfach instandgesetzt werden können. Innovation zeigt sich hier nicht nur in neuen Funktionen, sondern auch in nachhaltigen Materialien und energieeffizienter Technik.

Bewusster Konsum statt Wegwerfmentalität

Wer beim Geschenkekauf auf Langlebigkeit und Reparierbarkeit achtet, unterstützt eine verantwortungsvolle Konsumkultur. Auch Initiativen wie die neue „Geräte-Retter-Prämie“, die Kund:innen ab dem 12. Jänner 2026 beantragen können, fördern Reparaturen und tragen aktiv zur Verlängerung der Lebensdauer von Geräten sowie zur Vermeidung von Elektroschrott bei. Das Elektrokleingeräte Forum empfiehlt, sich vor dem Kauf über Qualität und Reparaturmöglichkeiten zu informieren.

Worauf beim Kauf achten?

Langlebigkeit : Achten Sie auf hochwertige Verarbeitung und robuste Materialien.

Reparierbarkeit: Informieren Sie sich, ob Ersatzteile verfügbar sind und ob das Gerät einfach zu reparieren ist. Viele namhafte Hersteller bieten mittlerweile Reparaturservices oder Anleitungen an.

Energieeffizienz: Moderne Geräte verbrauchen oft deutlich weniger Strom. Ein Blick auf das Energieeffizienzlabel lohnt sich – so spart man langfristig Kosten und schont das Klima.

Innovative und nachhaltige Funktionen: Geräte mit automatischer Abschaltung, langlebigen Akkus oder aus recycelten Materialien sind besonders ressourcenschonend.

„Nachhaltigkeit beginnt mit der Kaufentscheidung: Wer zu Weihnachten auf geprüfte Qualität und Reparierbarkeit setzt, schenkt langwährende Freude – und übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft“, sagt Gabriele Eder, Obfrau des Elektrokleingeräte-Forums.

Über das Elektrokleingeräte Forum

Das Elektrokleingeräte Forum ist ein Netzwerkpartner des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie und vertritt die Interessen der Unternehmen BaByliss; BSH Hausgeräte mit den Marken Bosch und Siemens; Philips Austria; Electrolux/AEG; Spectrum Brands mit den Marken Russell Hobbs und Remington; Groupe SEB mit den Marken Tefal, Rowenta, Krups und WMF; De'Longhi Group mit den Marken De'Longhi, Kenwood, Braun und Nutribullet; Leifheit und Soehnle.