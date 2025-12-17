„Pro & Contra“: Canceln unterm Christbaum – Halten wir andere Meinungen nicht mehr aus? | Heute LIVE um 20:15 Uhr auf PULS 24 & JOYN

Wien (OTS) -

Weihnachten ist für viele auch ein Fest der Familie, die man sich bekanntlich nicht immer aussuchen kann. Unter dem Weihnachtsbaum werden viele mit Meinungen konfrontiert, mit denen sie innerhalb ihrer Blase selten in Kontakt kommen – oftmals ein Anlass für Konflikt und für viele eine Belastung. Online tobt dieser Kulturkampf zwischen Links und Rechts ganzjährig, gleichzeitig ziehen sich dort viele Menschen in soziale Räume zurück, in denen sie keinem Widerspruch ausgesetzt sind.

Sind wir sensibler geworden, was abweichende Meinungen betrifft? Hat sich die Grenze des Sagbaren verschoben – und wenn ja, in welche Richtung? Wie weit geht „Cancel Culture“ heute und von wem geht sie aus?



Gäste:

Sebastian Hotz alias „El Hotzo“, Comedian, Gagautor u.a. für Jan Böhmermann, Autor und Podcaster

Birgit Kelle, Autorin von u.a. „Gendergaga“, „Dann mach doch die Bluse zu“

Veronika Bohrn Mena, Polit-Aktivistin und Autorin

Thomas Eppinger, Publizist u.a. beim Magazin „Pragmaticus“



Moderation:

Corinna Milborn

PRO UND CONTRA

Mittwoch, 17. Dezember 2025

20:15 Uhr live auf PULS 24

22:45 Uhr auf PULS 4