Außenministerium: Beschluss des Ministerrates über die Besetzung von Leitungsfunktionen im Ausland

Wien (OTS) -

Auf Antrag von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger wurde in der heutigen Sitzung des Ministerrates die Neubesetzung von mehreren österreichischen Vertretungsbehörden beschlossen. Die Betrauung mit den genannten Leitungsfunktionen erfolgt nach Einholung des erforderlichen Agréments des Empfangsstaates und nach Ausstellung des Beglaubigungsschreibens durch den Bundespräsidenten.

Es wurde vorgeschlagen, folgende Personen mit Leitungsfunktionen im Ausland zu betrauen:

Bernd Alexander BAYERL mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Abu Dhabi,

Peter ELSNER-MACKAY mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Addis Abeba,

Axel WECH mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Bagdad,

Etienne BERCHTOLD mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Baku,

Enno DROFENIK mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Belgrad,

Florian RAUNIG mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Bern,

Martina HERMANN mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Chisinau,

Markus REITERER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Dakar,

Matthias RADOSZTICS mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Havanna,

Karl PRUMMER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Heiliger Stuhl,

Alexander RIEGER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Jakarta,

Lydia LADURNER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Lima,

Peter HUBER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Madrid,

Bita RASOULIAN mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Mexiko,

Simone KNAPP mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Nairobi,

Sigurd PACHER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Oslo,

Philipp CHARWATH mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Prag,

Marcus BERGMANN mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Pressburg,

Elisabeth RIEDERER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Rabat,

Bernadette KLÖSCH mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Tallinn,

Arad BENKÖ mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Tel Aviv,

Elisabeth KORNFEIND mit der Leitung der Ständigen Vertretung Österreichs bei der OECD in Paris,

Martin BOTTA mit der Leitung der Ständigen Vertretung Österreichs beim Europarat in Strassburg,

Christian EBNER mit der Leitung der Ständigen Vertretung Österreichs bei den Vereinten Nationen, IAEO, UNIDO und CTBTO in Wien,

Karl ERNST mit der Leitung des Österreichischen Generalkonsulates Hongkong,

Doris FIDA-ŠRAJNER mit der Leitung des Österreichischen Generalkonsulates Istanbul,

Gerhard MAYNHARDT mit der Leitung des Österreichischen Generalkonsulates Shanghai,

Claudia REINPRECHT mit der Leitung des Österreichischen Generalkonsulates Strassburg.

„Es freut mich, dass wir die Entsendung der neuen Botschafterinnen und Botschafter rasch auf den Weg bringen konnten. Ich wünsche allen viel Erfolg bei ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit. Unsere Botschafterinnen und Botschafter sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außenministeriums leisten tagtäglich einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung der Interessen Österreichs weltweit. Mit dem rot-weiß-roten Sicherheitsnetz steht das Außenministerium Österreicherinnen und Österreichern zur Seite, wenn es darauf ankommt. Dafür danke ich allen sehr herzlich.“

so Außenministerin Meinl-Reisinger anlässlich des Ministerratsbeschlusses.