Österreich leistet seinen Beitrag für Frieden im Nahen Osten

Österreich unterstützt die Einigung über die erste Phase des Friedensplans für den Nahen Osten, der mit der UNO-Sicherheitsratsresolution vom 17. November beschlossen wurde.



Die österreichische Bundesregierung hat sich im heutigen Ministerrat darauf verständigt, das Engagement für Frieden und Sicherheit im Nahen Osten weiter auszubauen. Für das Außenministerium haben bereits zwei Experten kurzfristig ein Factfinding beim „Civil-Military Coordination Center“ (CMCC) in Kiryat Gat (Israel) durchgeführt. Das CMCC koordiniert die Unterstützungsleistungen der internationalen Gemeinschaft für Gaza. Teil des Friedensplans ist es auch, zu gegebener Zeit eine Übergangsverwaltung einzusetzen, den Wiederaufbau von Gaza zu koordinieren sowie öffentliche Dienstleistungen und humanitäre Hilfe bereitzustellen. Mit dem heutigen Beschluss über eine Entsendung aus dem Außen-, Innen- und Verteidigungsministerium unterstreicht Österreich sein Engagement für das Völkerrecht, multilaterale Zusammenarbeit und eine aktive Rolle bei der internationalen Friedenssicherung.



„ Österreich übernimmt Verantwortung für Frieden und Stabilität im Nahen Osten. Mit unserer Beteiligung am internationalen Gaza-Plan leisten wir einen konkreten Beitrag zur humanitären Hilfe, zum Wiederaufbau und zu einer nachhaltigen Friedenslösung. Gerade in einer so fragilen Phase ist es entscheidend, dass Europa geschlossen handelt und frühzeitig Verantwortung übernimmt “,

so Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.