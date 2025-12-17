  • 17.12.2025, 10:17:32
FPÖ – Vilimsky: „Weihnachten sollte für die EU der Zeitpunkt sein, den Weg des Kriegs zu verlassen“

„Zeit für Einkehr – Zeit für Frieden!“

Wien (OTS) - 

„Lassen Sie mich Ihnen zu Beginn über alle Parteigrenzen hinweg Frohe Weihnachten wünschen“, erklärte Harald Vilimsky heute im Europäischen Parlament in Straßburg. „Gerade zum Jahresausklang ist es Zeit für Besinnlichkeit und Einkehr – auch in der Politik.“ Angesichts hunderttausender Todesopfer, Millionen Verletzter und unzähliger zerstörter Familien sei klar: „Der richtige Weg kann nur sein, Frieden anzusteuern und nicht den Krieg weiter voranzutreiben.“ Europa dürfe nicht länger wegsehen, wenn täglich Menschenleben geopfert werden, während politische Verantwortungsträger jede ernsthafte Friedensinitiative vermissen lassen.

Deutliche Kritik übte Vilimsky an den vorangegangenen Reden von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EVP-Fraktionschef Manfred Weber: „Das waren reine Kriegsreden. Nicht in einem Nebensatz, nicht in einer Faser ihres politischen Wollens war erkennbar, dass man Frieden anstrebt.“ Nach mittlerweile 19 Sanktionspaketen, „die ins Leere gegangen sind und vor allem uns Europäer getroffen haben“, sei spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, innezuhalten und einen anderen Weg zu beschreiten. Gleichzeitig begrüßte Vilimsky jene politischen Kräfte in Europa, die sich klar für Frieden aussprechen: „Es gibt Stimmen wie Viktor Orbán, der sich klar für Frieden ausspricht – danke dafür. Es gibt Andrej Babiš, Robert Fico und hoffentlich bald auch einen Bundeskanzler in Österreich, Herbert Kickl, sowie in Deutschland Alice Weidel, die diese Allianz für den Frieden verstärken.“

Abschließend stellte Vilimsky klar: „Nur Frieden ist der Weg, der ein richtiger Weg ist. Krieg kann und darf niemals eine Lösung sein.“ Er erwarte sich von der Europäischen Union, „die Stimme zu erheben dafür, dieses Sterben zu beenden und nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen“. Über alle politischen Unterschiede hinweg schloss Vilimsky mit einem Weihnachtsgruß: „Frohe Weihnachten.“

