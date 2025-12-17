LICHT INS DUNKEL am 23. und 24. Dezember 2025 im ORF Burgenland

Eisenstadt (OTS) -

Die stimmungsvollen LICHT INS DUNKEL-Sondersendungen sind am Dienstag, dem 23. Dezember 2025, von 18.30 Uhr bis 18.55 Uhr sowie am Mittwoch, dem 24. Dezember 2025, von 11.00 bis 12.00 und von 14.00 bis 16.00 Uhr in ORF 2/B zu sehen.

Am 23. Dezember 2025, um 18.30 Uhr in ORF 2/B, gibt es in der Auftaktsendung eine halbe Stunde Programm aus Eisenstadt, in der der Geschäftsführer vom Verein LICHT INS DUNKEL, Mario Thaler, bei Moderatorin Patricia Schuller zu Gast ist. Zu den ersten Spendern zählt das Militärkommando Burgenland. Gezeigt wird ein Bericht vom großen Weihnachtskonzert der Militärmusik Burgenland im Schloss Esterhazy.

Durch das dreistündige Programm am Heiligen Abend führt ebenfalls LICHT INS DUNKEL-Botschafterin Patricia Schuller. Zahlreiche Spender:innen, Unterstützer:innen und Betroffene kommen in die Sendung. Zum Gespräch kommt auch Rebekka Pimperl. Die Großpetersdorferin wurde mit Glasknochen geboren und klärt als Inklusionsbloggerin in Sozialen Medien über Behinderung und Diskriminierung auf. Zu Gast sind auch Vertreter des Vereins "DaHuam4Kids", einem gemeinnützigen Verein aus dem Mittelburgenland, der junge Menschen mit Behinderung und deren Familien unterstützt. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen eine liebevolle Betreuung, gelebte Inklusion und ein starkes Miteinander. Auch die Spitzen der Landespolitik mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der katholischen und evangelischen Kirche mit Bischof Ägidius Zsifkovics und Superintendent Robert Jonischkeit sowie zahlreiche Spender:innen werden erwartet.

Patricia Schuller lässt gemeinsam mit LICHT INS DUNKEL-Koordinatorin Elisabeth Pauer-Gerbavsits viele Spendenaktionen in diesem Jahr Revue passieren.

Musikalisch wird das Programm von 24 Musikvereinen und Blasmusik-Ensembles quer durch das Land bestritten. Das Jubiläum "60 Jahre Blasmusikverband Burgenland" wird auch in der LICHT INS DUNKEL-Sendung mit Weihnachtsliedern aus verschiedenen Genres noch einmal gefeiert.

In der österreichweit ausgestrahlten Sendung von 16.00 bis 17.00 Uhr in ORF 2 gibt es einen TV-Einstieg aus Eisenstadt.

Friedenslicht 2025

Ab Montag, dem 22. Dezember 2025, ist das ORF Burgenland-Team mit Michael Pimiskern, Miriam Safa und Johann Kröss wieder unterwegs, um das Friedenslicht im Burgenland zu verteilen. Am 24. Dezember 2025 kann es ab 10.00 Uhr im ORF-Landesstudio in Eisenstadt abgeholt werden. Wie jedes Jahr kann das Friedenslicht auch mit Holzlaternen von "Rettet das Kind Burgenland" gegen eine Spende mit nach Hause genommen werden. Die Laternen werden schon seit mehr als 20 Jahren in der Förderwerkstätte gefertigt. Der Reinerlös aus dem Verkauf der Laternen kommt der Organisation "Rettet das Kind" zugute.

Termine

Montag, 22. Dezember 2025:

9.30 bis 10.30 Uhr: Oberpullendorf, Hauptplatz

13.00 bis 14.00 Uhr: Oberwart, vor dem Rathaus

16.00 bis 17.00 Uhr: Jennersdorf, vor der Pfarrkirche

Dienstag, 23. Dezember 2025:

10.00 bis 11.00 Uhr: Güssing, Hauptplatz

13.00 bis 14.00 Uhr: Stadtschlaining, Hauptplatz

17.00 bis 18.00 Uhr: Neusiedl am See, Rathaus

Dienstag, 24. Dezember 202.:

7.00 bis 8.00 Uhr: Mattersburg, Veranstaltungsplatz

Ab 10.00 Uhr: ORF-Landesstudio Burgenland, Eisenstadt

Alle Informationen zur Spendensammelaktion unter lichtinsdunkel.ORF.at



Auf der Homepage lichtinsdunkel.ORF.at gibt es alle Informationen zum Online- und SMS-Spenden nachzulesen. Es kann ganzjährig unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 per Anruf oder SMS sowie auf Facebook unter ORFLichtinsDunkel gespendet werden. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten finden sich auch im ORF TELETEXT auf Seite 680.