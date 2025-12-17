Tag der Parlamentsforschung 2026 zum Thema Gefühle in der Politik

Wien (PK) -

Der Rechts-, Legislativ- und Wissenschaftliche Dienst (RLW) der Parlamentsdirektion des österreichischen Parlaments lädt Forscherinnen und Forscher aller Disziplinen ein, am Tag der Parlamentsforschung am 16. Juni 2026 ihre parlamentsbezogene Forschung vorzustellen und zu diskutieren. Unter dem Titel "How do you feel about parliament? Analysing the role of reasoning, sensing and emotion in democracy" wird der Fokus auf Emotionen in der politischen Debatte gelegt. Bis 6. April 2026 können Abstracts zu diesem Thema eingereicht werden.

Im Fokus: Emotionen in politischen Debatten

Politische Auseinandersetzungen scheinen innerhalb der Bevölkerung, zwischen Parteien sowie im Parlament immer emotionaler geführt zu werden. Am Tag der Parlamentsforschung soll beleuchtet werden, wie und welche Gefühle unser Verhältnis zu Recht, demokratischen Institutionen und politischen Akteurinnen und Akteuren beeinflussen und wie diese wiederum von Emotionen geprägt werden.

Welche Rolle spielen Emotionen in politischen Debatten? Wie hat sich diese Rolle in den letzten Jahren verändert? Welche Emotionen werden dabei stärker bedient als andere und warum? Erleben wir aktuell eine zunehmende Priorisierung von Emotionen gegenüber Fakten in politischen Entscheidungen? Wie müssen wissenschaftliche Evidenzen aufbereitet werden, um auch in emotional geführten Debatten eine zentrale Rolle einnehmen zu können? Das sind nur einige der Fragestellungen, die in diesem Zusammenhang bearbeitet werden können.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Fachrichtungen aus dem In- und Ausland sind eingeladen, Abstracts zu diesem Themenschwerpunkt unter der E-Mail-Adresse parlamentsforschung@parlament.gv.at einzureichen. Die Beiträge sollen im Rahmen einer Panel- oder Poster-Session am Tag der Parlamentsforschung diskutiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Parlamentsforschung | Parlament Österreich. (Schluss) kar