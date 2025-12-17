Privatklinik Graz Ragnitz: Audit bestätigt hohe Standards für Patientensicherheit

Graz (OTS) -

Die Privatklinik Graz Ragnitz hat ein umfassendes Patientensicherheitsaudit nach internationalen Standards erfolgreich durchlaufen.

Mit dem Global Patient Safety Action Plan 2021 bis 20301 empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Krankenhäusern die Implementierung von Prinzipien aus Hochzuverlässigkeitsunternehmen, die sich in sicherheitskritischen Branchen – etwa der Luftfahrt oder Energieversorgung – bewährt haben. Die Privatklinik Graz Ragnitz führte kürzlich ein umfassendes Patientensicherheits- und Risikoaudit durch.

Privatklinik Graz Ragnitz erfüllt Kriterien einer Hochzuverlässigkeitsorganisation

Das Audit ergab: Der Reifegrad der Sicherheitskultur der Privatklinik Graz Ragnitz befindet sich bereits bei Stufe 4-5 (von 5), was einer initiativen und zukunftsweisenden Sicherheitskultur entspricht. Wesentliche Prinzipien sind bereits fest in der Organisationskultur der Klinik verankert:

Frühzeitige Fehlererkennung: Schon kleinste Abweichungen werden analysiert.

Komplexität ernst nehmen: Lösungen sind so differenziert wie die Abläufe selbst.

Organisation von komplexen Prozessen: Ineinandergreifende Prozesse werden optimiert.

Gut vorbereitet: Teams trainieren regelmäßig für besondere Situationen.

Expertise nutzen: Wissen aus verschiedenen Berufsgruppen fließt zusammen.



Etablierte Systeme wie die regelmäßige Durchführung von Risikoaudits, das CIRS (Critical Incident Reporting System), die interne Akademie, ein Dokumentenlenkungssystem, das Feedbackmanagement oder Simulationstrainings tragen zur hohen Patientensicherheit bei.

Patientensicherheit im Fokus

„Für die Privatklinik Graz Ragnitz haben höchste Qualitätsstandards und ein umfassendes Verständnis von Patientensicherheit seit jeher oberste Priorität. Wir investieren kontinuierlich in die Weiterentwicklung unserer Prozesse, die Stärkung einer offenen Sicherheitskultur sowie in die Aus- und Fortbildung unserer Mitarbeitenden. Wir freuen uns über die positive Bewertung unserer Strukturen und Prozesse. Sie zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und bereits heute in vielen Bereichen dem Anspruch einer Hochzuverlässigkeitsorganisation gerecht werden“ , erklärt Werner Fischl, Geschäftsführer der Privatklinik Graz Ragnitz.

Privatklinik Graz Ragnitz

Die Privatklinik Graz Ragnitz, ein Betrieb von Mavie Med, ist ein wichtiges Gesundheitszentrum in Graz sowie eine beliebte Geburtsklinik. Sie steht für moderne Diagnostik (CT, MRT, Röntgen, Ultraschall), umfassende medizinische Betreuung und kompetente Pflege in familiärem Ambiente. Zum Leistungsspektrum zählen die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates sowie von Herz-, Gefäß-, Magen-, Darm- und Lungenbeschwerden. Urologie, Chirurgie und HNO sind weitere Schwerpunkte. Als einzige Privatklinik der Steiermark betreibt sie ein Herzkatheter-Labor.

Mavie Med

Mavie Med ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und beschäftigt rund 2.100 Mitarbeitende. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die Privatkliniken Confraternität und Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg, die Privatklinik Graz Ragnitz und die Privatklinik Wörgl in Tirol. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt Mavie Med das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien. Mavie Med ist Teil von Mavie, einer ganzheitlichen Gesundheitsmarke, die Menschen ein Leben lang bei Erhalt und Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt und zur UNIQA Insurance Group AG gehört.

1 Globaler Aktionsplan für Patient:innensicherheit der WHO: https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Gesundheit/Gesundheitssystem/Gesundheitssystem-und-Qualitaetssicherung/Patient-innensicherheit-und-Patient-inneninformationen/Globaler-Aktionsplan-f%C3%BCr-Patient_innensicherheit.html