simpli macht’s möglich: Das Ö3 Weihnachtswunder exklusiv in der simpli App live am TV oder unterwegs am Handy streamen

Wien (OTS) -

Wenn Österreich gemeinsam Gutes tut, ist simpli mittendrin: Von 19. bis 24. Dezember überträgt simpli als einziger, heimischer Streaming-Dienst das Ö3 Weihnachtswunder durchgehend live und kostenfrei in seiner TV-App. Damit können Zuseher:innen die schönsten Momente des großen Charity-Events komfortabel am Fernseher sowie unterwegs erleben und gemeinsam mitfiebern. Der Live-Stream ist dabei kostenfrei verfügbar – unabhängig davon, ob Nutzer:innen simpliFREE, simpliBASIC oder simpliMORE verwenden. Und mehr noch: Begleitend zur Live-Übertragung ist simpli selbst vor Ort und wird in Kooperation mit Content Creator Brani die Stimmung sowie Stimmen von Besucher:innen direkt einfangen und so für ein hautnahes Rundum-Erlebnis sorgen.

„Das Ö3 Weihnachtswunder ist eines der emotionalsten und bedeutendsten Events für den guten Zweck. Wir freuen uns, dass wir es auf unsere Weise unterstützen können und exklusiv jede Sekunde davon in Ton und Bild auf die großen Screens in die heimischen Wohnzimmer bringen“, sagt Philipp Dainese, Geschäftsführer von simpli.

„Das Ö3 Weihnachtswunder ist für uns das Highlight zum Jahresende. Wir freuen uns, dass man heuer dank simpli die Ö3-Webcam aus Salzburg live am Fernseher und unterwegs dabei sein kann – und so noch mehr Menschen Teil des Spendenfests werden können“, sagt Michael Pauser, Ö3-Senderchef.

Live aus Salzburg: Musik, Momente und gemeinsames Spenden

Das Ö3 Weihnachtswunder findet traditionell in der gläsernen Wunschhütte statt und unterstützt den Licht-ins-Dunkel-Soforthilfefonds, um Familien und Menschen in akuter Notlage in Österreich zu helfen. Der heimische Radiosender #1 überträgt dabei Marathon-Radiosendung neben dem Streaming über die simpli-App auch selbst rund um die Uhr live über die Ö3 Website. Moderiert wird das Ö3 Weihnachtswunder 2025 von bekannten Moderator:innen Andi Knoll, Philipp Hansa und Tina Ritschl.

In 120 Stunden vor Weihnachten steht ein dichtes Programm mit prominenten Gästen, Live-Acts und besonderen Highlights am Plan, darunter Auftritte von Josh, Pizzera & Jaus (mit Aut of Orda), Seiler & Speer, Milky Chance, Julian le Play, Chris Steger, Folkshilfe, Ina Regen, Thorsteinn Einarsson, Lemo oder Esther Graf.