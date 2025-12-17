Weitere Konzerte rund um Weihnachten und Silvester

St. Pölten (OTS) -

Am Sonntag, 21. Dezember, bestreiten der Chor der Methodist Church of Waco aus Texas, der Mississippi College Choir, die Chöre der Musikschule Region Schallaburg und die Gesangsklasse der Gulda School of Music Wien ab 14 Uhr in der Stiftskirche von Melk ein Adventsingen. Eintritt: freiwillige Spende; nähere Informationen unter 02752/555-230, e-mail kultur@stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Ebenfalls am Sonntag, 21. Dezember, lädt das Kammerorchester Krems unter der Leitung von Wolfgang Augustin zu einem Advent-Orchesterkonzert in den Ferdinand-Dinstl-Saal in Krems. Ab 16 Uhr gelangen dabei Alessandro Marcellos Oboenkonzert, die Romanze von Dmitri Schostakowitsch aus dem Film „Die Hornisse“, die Uraufführung von Hubert Poells „Concertino für Vibraphon, Band und Kammerorchester“, eine Weihnachtsphantasie von Stefan Walker sowie eine Orchesterfassung der Motette „Ave verum corpus“ und die „Prager Symphonie“ von Wolfgang Amadeus Mozart zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4465361, e-mail office@kammerorchester-krems.at und www.kammerorchester-krems.at.

Eine garantiert weihnachtsliederfreie musikalisch-kabarettistische Winterreise verspricht Jimmy Schlager, unterstützt von Babsy Habitzl an der Gitarre und Chris Heller am Klavier, für „Klingelingeling“ am Sonntag, 21. Dezember, ab 17 Uhr im Stadtsaal Mistelbach. Nähere Informationen und Karten u. a. unter www.eventim-light.com.

„Vivaldi feiert Weihnachten“ heißt es am Sonntag, 21. Dezember, im Haus der Kunst in Baden, wo ab 16 Uhr Antonio Vivaldis Musik als Festkonzert für die ganze Familie erklingt. Nähere Informationen unter www.BEST4KIDS.at; Karten u. a. unter www.oeticket.com.

Im Stadttheater der Bühne Baden wiederum geben Lukas Perman, Katharina Gorgi, das Kinderensemble des Musicals „The Sound of Music“ und das Orchester der Bühne Baden unter der musikalischen Leitung von Michael Zehetner am Sonntag, 21. Dezember, ab 15 Uhr das Weihnachtskonzert „The Sound of Christmas“. Am Freitag, 2. Jänner 2026, folgt hier ab 19.30 Uhr das Neujahrskonzert des Orchesters der Bühne Baden unter Victor Petrov, das gemeinsam mit Daniel Gutmann und Maximilian Mayer einen musikalischen Blumenstrauß heiterer und beschwingter Melodien präsentiert. Nähere Informationen und Karten unter 02252/22522, e-mail ticket@buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Im Stadttheater Wiener Neustadt indes lädt Johannes Hiemetsbergers Chorus sine nomine am Sonntag, 21. Dezember, ab 18 Uhr zu einer „Night of Carols“ als Sing-Along der schönsten weihnachtlichen A-cappella-Chorwerke aus ganz Europa. Am Mittwoch, 31. Dezember, führt dann die Silvestergala „Die ganze Welt ist himmelblau“ ab 19.30 Uhr mit Melodien von Robert Stolz, Johann Strauss und Werner R. Heymann ins neue Jahr. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail tickets@stadttheater-wn.at und www.stadttheater-wn.at.

Am Dienstag, 23. Dezember, gestaltet der Stadtchor Mistelbach im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Mistelbach ein Weihnachtssingen. Nähere Informationen unter 0664/4124068 und www.mistelbach.at.

Am Dienstag, 23. Dezember, findet auch ab 19 Uhr im Ristorante Pierino in Traiskirchen eine „Xmas Jazz Jam Session“ mit zahlreichen Gastmusikern statt. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen und Reservierungen unter 02252/57227 und e-mail info@ristorante-pierino.at.

Im Theater des Balletts in St. Pölten lassen die drei Tenöre Stephen Chaundy, Mehrzad Montazeri und Wolfgang Gratschmaier, das Orchester unter der Leitung von Angelika Ortner sowie das Europaballett St. Pölten am Dienstag, 30., und Mittwoch, 31. Dezember, jeweils ab 19 Uhr Musik und Tanz zu einem Gesamterlebnis verschmelzen. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail tickets@europaballett.at und www.europaballett.at.

Kompositionen von Michail Glinka, Gaetano Donizetti, Béla Bartók, Johann Strauss, Gisela Frankl, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, Carl Michael Ziehrer, Franz Lehár, Siegfried Ochs, Hans Christian Lumbye und Nico Dostal umfasst das Silvesterkonzert des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich unter Alfred Eschwé am Mittwoch, 31. Dezember, ab 18.30 Uhr im Auditorium von Schloss Grafenegg; Solistin ist die Sopranistin Kathrin Zukowski. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets@grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Als Neujahrskonzert ist dieses Programm des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich und der Sopranistin Kathrin Zukowski erstmals am Donnerstag, 1. Jänner 2016, ab 18 Uhr im Festspielhaus St. Pölten zu hören; Dirigent ist wiederum Alfred Eschwé. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten@festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Schließlich bittet das Cinema Paradiso St. Pölten am Sonntag, 4. Jänner 2026, zu einem „zweitkassigen“ Neujahrskonzert, wenn ab 20 Uhr die Band Zweite Kassa bitte! aufspielt. Nähere Informationen und Karten unter 02742/2140 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.