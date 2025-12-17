  • 17.12.2025, 10:02:02
  • /
  • OTS0051

OeNB unterstützt Wissenschaftler:innen mit 2,9 Mio. Euro

Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank

Wien (OTS) - 

„Nachhaltige Forschung und Innovation sind zentrale Treiber für die Zukunft unseres Landes und unserer Wirtschaft. Sie schaffen die Basis für fundierte Entscheidungen und Lösungen, die langfristig allen zugutekommen. Deshalb unterstützt die OeNB mit dem Jubiläumsfonds und weiteren wirtschaftswissenschaftlichen Programmen konsequent den wissenschaftlichen Nachwuchs und ermöglicht den besten Köpfen in Österreich, ihre Forschungsideen zu verwirklichen“, erklärt Edeltraud Stiftinger, Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), die zentrale Rolle des Jubiläumsfonds als wichtiges Instrument zur Förderung exzellenter wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsprojekte.

Das Direktorium der OeNB hat nach umfassender Evaluierung in der 2. Vergabesitzung 2025 die Finanzierung nachstehender 11 Forschungsprojekte (44 Anträge) mit rund 2,9 Mio. EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt:

HEIMBERGER, Philipp (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche – wiiw): Understanding people’s views on fiscal policy

HUBER, Florian (Universität Salzburg, Department of Economics): Exploring the Macro-to-Micro Propagation of Aggregate Shocks: The Role of Nonlinearities

KIRCHLER, Michael (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Banken und Finanzen): Metascience in Economics

MATTHES, Jörg (Universität Wien, Fakultät für Sozialwissenschaften, Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft): Scrolling Into Debt: Gen Z’s Financial Miseducation in the Digital Age

NECK, Reinhard (Universität Klagenfurt, Institut für Volkswirtschaftslehre): Inflation in the 1920s and 2020s

RUST, Alexander (Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht): The taxation of net wealth

SANCHEZ-ROMERO, Miguel (Technische Universität Wien, Institute of Statistics and Mathematical Methods in Economics): Sustainable Pensions and Housing Markets: Ensuring Fairness and Sustainability in Ageing Societies

SCHWARZ, Anna-Magdalena (Central European Academic gemeinnützige Privatstiftung, Department of Economics): Cross-border Posting of Workers: Effects on Firms and Workers in Austria

STEHRER, Robert (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche – wiiw): The Regional Dimension of the Integration of Refugees and Other Migrants in Austria

VANA-GÜR, Laura (Technische Universität Wien, Institute for Statistics and Mathematical Methods in Economics): Sparsity and Robustness Aspects in Multivariate Regression Models for Ordinal Data

WANDSCHNEIDER, Kirsten (Universität Wien, Institut für Volkswirtschaftslehre und Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte (WISO): The Marshall Plan in Austria

Der nächste Einreichtermin für die 2. Vergabesitzung des Jubiläumsfonds im Jahr 2026 beginnt mit 26.01.2026 und endet am 18.03.2026 (mittags).

Weiterführende, aktuelle Informationen zum originären Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website.

Rückfragen & Kontakt

Oesterreichische Nationalbank
Mag. Marlies Schroeder, MiM
Telefon: +43-1-404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ONB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright