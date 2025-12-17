„Starke Schule, starke Gesellschaft“: Initiative wird erweitert

Wien (OTS) -

Die Initiative „Starke Schule, starke Gesellschaft“ setzt die erfolgreiche Arbeit von „Extremismusprävention macht Schule“ fort und baut ihre Inhalte weiter aus. Schulen und arbeitsmarktpolitische Angebote des AMS sind wichtige Lernorte gelebter Demokratie. Präventive Bildungsformate stärken die Resilienz junger Menschen, sensibilisieren für Ungleichheitsideologien und schaffen Räume für Reflexion, Austausch und konstruktive Konfliktlösung. Zugleich leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Förderung des psychischen Wohlbefindens und unterstützen einen bewussten Umgang mit digitalen Lebenswelten.

Zwischen April 2022 und Oktober 2025 wurden rund 10.544 Workshops durchgeführt und insgesamt 233.919 Schülerinnen und Schüler erreicht. Mit September 2024 konnte die Initiative auch in Angeboten für Jugendliche des Arbeitsmarktservice zugänglich gemacht werden. Hier konnten mit 446 Workshops zusätzlich rund 7.356 junge Menschen erreicht werden. Künftig stehen im Rahmen der Initiative „Starke Schule, starke Gesellschaft“ neben der Demokratieförderung besonders soziale und emotionale Kompetenzen, Medienbewusstsein sowie mentale Gesundheit im Mittelpunkt.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr:

„Wir geben Jugendlichen Werkzeuge an die Hand, um sicher, reflektiert und demokratisch in ihrer Welt zu handeln. Unsere Initiative stärkt dabei jene Kompetenzen, die jungen Menschen Orientierung, Selbstbewusstsein und verantwortungsvolle Teilhabe ermöglichen.“

Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann:

„Mit der Initiative ‚Starke Schule, starke Gesellschaft‘ stärken wir demokratische Werte, emotionale Kompetenzen und die mentale Gesundheit junger Menschen – in Schulen ebenso wie in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Damit fördern wir gesellschaftlichen Zusammenhalt und eröffnen Jugendlichen Perspektiven für eine selbstbestimmte Zukunft.“

Einreichung für neue Workshops startet ab 17. Dezember 2025

Das Bundesministerium für Bildung sowie das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz starten dazu einen neuen Call im Open-House-Verfahren. Die organisatorische und technische Umsetzung erfolgt durch die OeAD-GmbH - Agentur für Bildung und Internationalisierung. Im Zeitraum vom 17. Dezember 2025 bis zum 11. Februar 2026 können Workshopangebote, die demokratische Werte stärken, soziale und emotionale Kompetenzen fördern, Medienkompetenz vertiefen oder die mentale Gesundheit von jungen Menschen unterstützen, eingereicht werden. Die Umsetzung kann sowohl an Schulen als auch in Bildungsmaßnahmen des AMS für Jugendliche und junge Erwachsene erfolgen.

Weitere Informationen finden Sie hier unter: https://oead.at/starkeschule