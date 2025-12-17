BELVEDERE: Das Kunstmuseum im digitalen Zeitalter – 2026

Wien (OTS) -

Vom 19. bis 23. Jänner 2026 lädt das Belvedere zur achten Ausgabe seiner internationalen Konferenzreihe Das Kunstmuseum im digitalen Zeitalter ein. Im Mittelpunkt der kommenden Veranstaltung stehen die komplexen Wechselwirkungen von Wahrheit, Fake und Wissenshoheit im Kontext digitaler Transformationsprozesse. Vor dem Hintergrund wachsender Desinformation, KI-generierter Inhalte und algorithmischer Verzerrungen wird auf der Konferenz erörtert, wie Museen ihre Rolle als vertrauenswürdige Orte der Wissensvermittlung neu denken und digitale Verantwortung übernehmen können.

Die Konferenz wird am Montag, dem 19. Jänner, um 16 Uhr mit einer Begrüßung durch das Belvedere eröffnet. Im ersten Panel werden rechtliche und ethische Fragen im Umgang mit künstlicher Intelligenz behandelt. An den drei darauffolgenden Nachmittagen finden weitere thematische Online-Sessions zu Wissensvermittlung und Quellenkritik, digitaler Verantwortung und kulturellen Daten sowie digitaler und menschlicher Autorschaft statt. Die Vorträge beleuchten unter anderem UNESCO-Rahmenwerke zum KI-Einsatz im Kulturbereich, algorithmische Verzerrungen in digitalen Sammlungen, Open-Access-Infrastrukturen, den Einsatz von Large Language Models in der Museumsarbeit sowie neue Formen der Autorschaft im digitalen Raum.

Die Keynote-Lecture am Montag hält Oonagh Murphy (Goldsmiths, University of London) zum Thema Responsible AI as a Cultural Imperative. Diese findet vor Ort statt und wird, inklusive Simultanübersetzung, auch über Zoom gestreamt. Ein Workshop für angemeldete Teilnehmer*innen sowie eine Podiumsdiskussion mit internationalen Expert*innen wie Jane Finnis (The Audience Agency), Lukas Fuchsgruber (Wikimedia Deutschland und Sofie Taes (KU Leuven & Europeana Network Association & DigitGLAM) finden am Freitag, dem 23. Jänner, vor Ort im Belvedere 21 in Wien statt. Alle übrigen Programmpunkte werden ausschließlich online über Zoom abgehalten.

Die Konferenzreihe Das Kunstmuseum im digitalen Zeitalter zählt zu den weltweit führenden Diskursplattformen zur digitalen Museumsforschung. Bei der jüngsten Ausgabe im Jahr 2025 wurden über 500 Teilnehmer*innen aus 58 Ländern verzeichnet, was das internationale Interesse an Themen wie KI, digitale Authentizität und Wissenskulturen im Museumsbereich unterstreicht.

Die Konferenz wird von Christian Huemer, Sylvia Stegbauer, Johanna Aufreiter und Alexandra Sommer und vom Belvedere Research Center organisiert. Dem Konferenzkomitee gehören Expert*innen aus dem Belvedere sowie aus internationalen Institutionen an, darunter Chiara Zuanni (Universität für Weiterbildung Krems), Ross Parry (University of Leicester) und Oonagh Murphy (Goldsmiths, University of London).

Die Teilnahme ist kostenlos, die Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch.

Das vollständige Programm und den Link zur Anmeldung finden Sie unter:

belvedere.at/digitalmuseum2026

