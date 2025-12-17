LexisNexis macht Tempo bei AI und erweitert Lexis+ AI mit AI Assistenten und Allgemeiner AI

Wien (OTS) -

LexisNexis Österreich, Teil von LexisNexis® Legal & Professional, ein globaler Führer bei privaten, sicheren, fachkundigen Legal AI Workflow Lösungen, erweitert die Plattform Lexis+ AI mit Protégé™, einem neuen, speziell entwickelten AI-Assistenten, der Rechtsanwält:innen und Steuerberater:innen in ihrer täglichen Arbeit unterstützt - verlässlich, integriert und sicher.

Bereits seit 2024 bietet Lexis+ AI speziell für das Recht optimierte Funktionen von der Beantwortung rechtlicher Fragen, Erstellung rechtlicher Entwürfe, bis zur juristischen Analyse oder Zusammenfassung von Texten oder hochgeladenen Dokumenten. Nun wurde mit Protégé ein weiterer Meilenstein erreicht: Dieser personalisierbare AI Assistent bietet nun einerseits eine auf Rechtsliteratur basierende Fach-AI für juristische Aufgaben, als auch Allgemeine AI wie GPT5, um nicht-rechtliche Themen recherchieren zu lassen - alles verschlüsselt und datenschutzkonform in derselben Umgebung.

Denn neben der juristischen Arbeit müssen sich Rechts- und Steuerprofis in vielfältige Lebenssituationen hineinversetzen und Zusammenhänge rasch erfassen. Dafür ist Allgemeine AI ein Gamechanger – sofern sie sicher, verschlüsselt und datenschutzkonform ist.

Kernfunktionen von Protégé in Lexis+ AI

Protégé mit Legal AI und Allgemeiner AI ist nun Teil der österreichischen Version von Lexis+ AI.

Protégé Legal AI ist ein personalisierbarer AI-Assistent, der Fachgebiet und Schreibstil berücksichtigt und intelligente Folge-Prompts vorschlägt.

Kombination aus Fach-AI und Allgemeiner AI. Die für rechtliche Fragen optimierte Legal-AI stützt sich ausschließlich auf verlässliche Quellen und LexisNexis’ Fachliteratur. Allgemeine AI bietet GPT-4o, o3, GPT-5 oder Claude Sonnet für kreative Problemstellungen wie Kommunikation, Ideenentwicklung, uvm – alles verschlüsselt und datenschutzkonform. Für breite, allgemeine Recherchen kann die AI-Websuche genutzt werden.

Arbeiten in derselben, sicheren Umgebung ohne Tool-Wechsel. Die AI-Sprachmodelle werden in Europa gehostet und eingegebene Daten werden nicht gespeichert oder zum Training genutzt.

Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Österreich: “Tool-Fragmentierung und Multitasking-Dschungel machen viele Produktivitätsgewinne zunichte. Daher vereinen wir Legal AI, Allgemeine AI und Recherche in einer sicheren Plattform, damit Fachleute schnell zu belastbaren Antworten kommen.”

Die Vision: private, sichere, fachkundige AI

Protégé™ in Lexis+ AI verkörpert LexisNexis’ Vision einer privaten, sicheren, fachkundigen AI, die die Rechts- und Steuerbranche in ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Jede juristische Fachkraft sollte künftig auf einen persönlichen AI-Assistenten zählen können – LexisNexis freut sich, dies in Österreich anbieten zu können, und Lexis+ AI in den kommenden Monaten laufend um neue Funktionen zu erweitern.

Über LexisNexis Österreich

LexisNexis Österreich ist als ein Teil des RELX-Konzerns, mit Sitz in London und 12.000 Technologie-Expert:innen in knapp 40 Ländern international breit aufgestellt und setzt flexibel auf die besten AI-Modelle. Dabei kombiniert LexisNexis Österreich globale Power mit der Fachexpertise heimischer Autor:innen und Universitäten – Österreich steht damit bei AI-Entwicklungen in der ersten Reihe.

Über LexisNexis Legal & Professional

LexisNexis Legal & Professional bietet weltweit AI-gestützte juristische, regulatorische und wirtschaftliche Informationen, Analysen und Workflows, die Kunden dabei unterstützen, ihre Produktivität zu steigern, fundiertere Entscheidungen zu treffen, bessere Ergebnisse zu erzielen und die Rechtsstaatlichkeit weltweit voranzubringen. Als digitaler Pionier brachte das Unternehmen mit seinen Lexis®- und Nexis®-Services in den USA als erstes juristische und wirtschaftliche Informationen online. LexisNexis Legal & Professional betreut Kunden in mehr als 150 Ländern, beschäftigt weltweit 11.800 Mitarbeitende und ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter informationsbasierter Analysen und Entscheidungshilfen für Fachexpert:innen und Unternehmen.