AIT entwickelt digitales Gebäudelogbuch für die Kreislaufwirtschaft

Wien (OTS) -

gemeinsam mit der Technischen Universität Wien (TU Wien), dem Forschungsverband der österreichischen Baustoffindustrie (FBI) und Meixner ZT ein digitales Ökosystem, das den nachhaltigen Einsatz von Baumaterialien vorantreibt und die Wiederverwertung von Bauteilen erleichtert. Angesichts des Ziels, bis 2030 rund die Hälfte des österreichischen Gebäudebestands zu sanieren, sind innovative Konzepte wie Urban Mining und digitale Kreislaufwirtschaft unverzichtbar. Genau hier setzt CEScaleUP an und liefert zentrale Lösungen für die Transformation der Bauwirtschaft.

„Mit CEScaleUP wollen wir eine Brücke zwischen Forschung und Praxis schlagen – und damit echte Transformation ermöglichen,“ erklärt Gundula Weber, AIT-Expertin für Digitalisierung am Bau. „Unser Ziel ist es, die Kreislaufwirtschaft im Bauwesen durch digitale Werkzeuge und neue Geschäftsmodelle zu stärken.“

Digitale Erfassung und Bewertung von Bauteilen als Basis für Wiederverwendung

Im Zentrum des Projekts steht die Entwicklung eines standardisierten digitalen Logbuchs für Gebäude, das den gesamten Lebenszyklus von Bauteilen dokumentiert. Mithilfe von Orthofotos und KI-gestützter Analyse sollen Bauteile teilautomatisiert erfasst und ihr Wiederverwertungspotenzial bewertet werden. Die Lösung ist BIM-kompatibel und soll künftig auch die Nachfrage nach Sekundärbaustoffen stimulieren. „Nur wenn Daten verfügbar sind, können Angebot und Nachfrage nach wiederverwendbaren Materialien zusammenfinden. Das schafft wirtschaftliche Anreize und reduziert gleichzeitig die Umweltbelastung,“ so Weber. „Langfristig stärkt das auch die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich.“

Interdisziplinärer Ansatz verbindet Innovation und Praxis

Die Kombination aus technologischer Innovation, praxisnaher Anwendung und strategischer Standardisierung im Projektteam soll ein neues Prozessverständnis im Bauwesen etablieren – und damit den Weg für eine zirkuläre Bauwirtschaft ebnen.

Das Projekt adressiert zentrale Themen wie die BIM-fähige, KI-gestützte Erfassung von Bauteilen mittels Orthofotos, die Entwicklung eines digitalen Logbuchs für Planung, Bau und Rückbau, die quantitative Bewertung der Kreislauffähigkeit von Bauteilen im Gebäudebestand sowie die Entwicklung skalierbarer Geschäftsmodelle für Sekundärbauteile und -materialien.

Das Projekt wird durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) gefördert. Weitere Informationen: www.cescaleup.build

CirCon 2026: Fachkonferenz setzt praxisnahe Impulse für die zirkuläre Bauwirtschaft

Als weitere Initiative dieses strategischen Schwerpunktes richtet das AIT am 26. Jänner 2026 die CirCon 2026 im Wien Museum aus. Unter dem Motto „Bauen im Kreislauf – Chancen. Innovation. Praxis.“ widmet sich die Fachkonferenz den zentralen Herausforderungen und Zukunftspotenzialen einer konsequent kreislauforientierten Bauwirtschaft.

Die Veranstaltung bringt Expert:innen aus Forschung, Industrie und Politik zusammen und bietet mit Keynotes, Diskussionsrunden und interaktiven Formaten einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen und erfolgreiche Transformationsprojekte. Im Fokus stehen praxiserprobte Lösungen, innovative Werkzeuge und neue Geschäftsmodelle – darunter auch jene, die im Rahmen von Projekten wie CEScaleUP entstehen.

Damit unterstreicht die CirCon 2026 die Rolle des AIT als führenden Innovationspartner für die Transformation des Bausektors und als Taktgeber für die Gestaltung einer ressourcenschonenden, klimafitten Bauwirtschaft.

Informationen und Tickets: https://circon.ait.ac.at/

Über das AIT: https://www.ait.ac.at/ueber-das-ait