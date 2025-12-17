Neue Impflisten auf der Website der ÄKNÖ schaffen Orientierung

Wien (OTS) -

Wer sich jetzt impfen lässt, kann sich auch mitten in der Saison noch rechtzeitig schützen. Die Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich (ÄKNÖ) informiert gezielt über Influenza-Impfordinationen in Niederösterreich, die auch von neuen Patientinnen und Patienten kontaktiert werden können.



Die ÄKNÖ appelliert eindringlich an die Bevölkerung, das Angebot zur Influenzaimpfung weiterhin wahrzunehmen. Angesichts einer anrollenden Grippewelle schützt die Impfung nicht nur vor schweren Krankheitsverläufen, sondern hilft auch, Spitalsaufenthalte, Komplikationen und langfristige gesundheitliche Folgen zu vermeiden. Die Grippeimpfung ist auch jetzt noch sinnvoll und medizinisch empfohlen. Die Influenzasaison dauert erfahrungsgemäß bis in das Frühjahr, der Impfschutz setzt bereits wenige Tage nach der Impfung ein. „Die Influenza ist keine harmlose Erkältung. Besonders für ältere Menschen, chronisch Kranke, Schwangere und Kinder kann eine Grippeerkrankung schwerwiegende Folgen haben“, betont Dr. Karoline Tauchmann, Internistin und stellvertretende Kurienobfrau der ÄKNÖ. „Eine Impfung senkt das Risiko für schwere Verläufe deutlich und schützt auch das Umfeld.“



Neue Impfliste auf der Website der ÄKNÖ schafft Orientierung

Um Patientinnen und Patienten bestmöglich zu unterstützen, hat die ÄKNÖ eine aktuelle Impfliste für Influenza-Ordinationen als Serviceleistung auf ihrer Website auf www.arztnoe.at/fuer-patienten/influenza-impfungen.



„Die Impfliste bietet Stamm- wie auch neuen Patientinnen und Patienten eine verlässliche Orientierung darüber, in welchen niederösterreichischen Ordinationen aktuell eine Grippeimpfung verfügbar ist“, sagt Dr. Karoline Tauchmann. Für eine individuelle Beratung oder Terminvereinbarung wird empfohlen, sich zuerst an die eigene Hausärztin, den Hausarzt oder an die Kinderärztin bzw. den Kinderarzt zu wenden.



Hürden bei der Impfstoffbeschaffung

Die Ärztekammer kritisierte in den letzten Monaten die Hürden und Probleme bei der Impfstoffbeschaffung. Österreichweit kam es zu erheblichen Schwierigkeiten im Bestellsystem der Bundesbeschaffungsagentur, insbesondere bei Impfstoffen gegen Gürtelrose (Herpes Zoster) und Pneumokokken. Am 20. Oktober brach die Onlineplattform aufgrund technischer Überlastung zusammen. „Als das System schließlich wieder funktionierte, waren die verfügbaren Kontingente bereits vergriffen – das war de facto eine Lotterie. Für Patientinnen und Patienten bedeutete das Unsicherheit und längere Wartezeiten“, sagt die Kurienobfrau und Allgemein- und Familienmedizinerin, Dr. Dagmar Fedra-Machacek.



Einsatz der Ärztekammer sorgte für Verbesserungen

„Nach den Einwänden der Ärztekammer konnte der Impfstoff-Beschaffungsprozess deutlich verbessert werden. Ärztinnen und Ärzte können nun Bestellungen im Umfang von 30 Impfdosen aufgeben, die zudem für mehrere Tage im System reserviert bleiben. Das zeigt klar, dass niedergelassene Ärztinnen und Ärzte das Impfstoffmanagement professionell beherrschen – auch unter den bestehenden Widrigkeiten des Bestellsystems“, so die Kurienobfrau abschließend.



Neue Impfstofflieferungen angekündigt

Die Impfstoffe Shingrix (Gürtelrose) und Capvaxive (Pneumokokken) sind seit 12. Dezember 2025 nachmittags wieder im Rahmen des öffentlichen Impfprogramms verfügbar und können über den e-Impfshop bestellt werden. Pro impfende Einrichtung ist eine garantierte Mindestmenge vorgesehen, die bis einschließlich 18. Dezember 2025 fix reserviert ist – unabhängig davon, wann die Bestellung im Zeitraum von 12. bis 18. Dezember erfolgt. Sollten danach noch Impfdosen verfügbar sein, werden diese ab 19. Dezember 2025 für weitere Bestellungen freigegeben. Die nächsten Lieferungen werden in der ersten Jahreshälfte 2026 erwartet. Auch hier hat die ÄKNÖ eine aktuelle Liste für Impf-Ordinationen auf ihrer Website auf www.arztnoe.at/fuer-patienten/herpes-zoster-pneumokokken veröffentlicht.