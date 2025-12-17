  • 17.12.2025, 09:36:33
  • /
  • OTS0043

„Transparenz unter der Lupe: Haben Gemeinden ein Korruptionsproblem?“

Johannes Pressl im Gespräch mit Bettina Knötzl von Transparency International Österreich über Informationsfreiheit, Korruptionsprävention und Vertrauen in der Kommunalpolitik

Wien (OTS) - 

Haben Gemeinden ein Korruptionsproblem? Dieser Frage widmet sich die aktuelle Folge des Gemeindebund-Podcasts „Amtsgeheimnisse“. Zu Gast bei Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl ist Bettina Knötzl, Vorstandsvorsitzende von Transparency International Österreich.

Im Mittelpunkt der Diskussion stehen Korruptionsprävention in der Politik, das neue Informationsfreiheitsgesetz und der notwendige Kulturwandel hin zu mehr Offenheit und Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns. Gerade Gemeinden, so Knötzl, profitieren besonders von klaren Regeln, transparenten Entscheidungen und gut dokumentierten Verfahren. „Die besten Köpfe zuerst – nicht die besten Kontakte“, betont Bettina Knötzl im Gespräch und unterstreicht damit die Bedeutung von Qualifikation und klaren Auswahlkriterien bei Postenbesetzungen. Für Knötzl ist auch klar: „Wenn man sich anständig verhält, hat man nichts zu befürchten.“

Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl spricht offen über die Herausforderungen für Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Gemeindeverwaltungen: steigende Transparenzanforderungen, zusätzlicher Verwaltungsaufwand – aber auch die große Chance, Vertrauen in Politik und Verwaltung nachhaltig zu stärken.

Die neue Folge von „Amtsgeheimnisse“ ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf der Webseite des Österreichischen Gemeindebundes abrufbar: www.gemeindebund.at/podcast

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
andreas.steiner@gemeindebund.gv.at
www.gemeindebund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright