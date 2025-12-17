WB-Egger ad ÖGB: Mit uns wird es keine Eigentumssteuern geben!

Wien (OTS) -

„Die neuerliche Forderung des ÖGB nach Eigentumssteuern ist Gift für den Wirtschaftsstandort Österreich und ein Frontalangriff auf Leistung und Eigentum. Solche Vorstöße bremsen Investitionen, schwächen die internationale Wettbewerbsfähigkeit und setzen Arbeitsplätze aufs Spiel. Österreich ist bereits ein Höchststeuerland. Mit einer Abgabenquote von konstant über 40% sind wir an den Grenzen der Belastbarkeit. Statt neuer Steuern muss endlich die viel zu hohe Staatsquote gesenkt werden. Mit uns wird es daher definitiv keine neuen Eigentumssteuern geben. Österreich hat kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem, und genau dort muss endlich angesetzt werden“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger.

„Wer den Standort zukunftsfit machen will, darf nicht jene weiter zur Kasse bitten, die Leistung erbringen und Verantwortung tragen. Gefordert sind ein konsequenter Kampf gegen Sozialmissbrauch sowie spürbare Entlastungen für unsere heimischen Unternehmen und den gesamten Standort: weniger Bürokratie, geringere Lohnnebenkosten, wettbewerbsfähige Energiepreise und echte Anreize für Leistung. Österreich braucht verlässliche Rahmenbedingungen und Entlastung – keine ideologisch motivierten Umverteilungsdebatten, die Eigentum, Leistung und Investitionen schwächen“, so Egger abschließend.