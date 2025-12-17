Leopoldstadt: Wasserrohrlegung am Handelskai

Wien (OTS) -

Ab 12. Jänner 2026 werden am Handelskai zwischen Dr.-Natterer-Gasse und Meiereistraße Wasserrohre erneuert, um die Wiener Wasserversorgung nachhaltig zu sichern. Dazu werden zwei Fahrstreifen auf einer Länge von 200 Metern temporär gesperrt, wobei der Verkehr am Handelskai in alle Fahrtrichtungen aufrecht bleibt. Die Rohrerneuerung durch die Stadt Wien – Wiener Wasser erfolgt bis voraussichtlich Ende Februar 2026. Die zwei Fahrstreifen werden anschließend freigegeben. Um die Bauzeit kurz zu halten, kommt es vereinzelt zu Nacht- und Wochenendarbeiten.

Die Rohrerneuerung erfolgt im Zuge der Bauarbeiten durch die Wiener Linien für die Verlängerung der Linie 18 bis zur U2-Station Stadion, welche voraussichtlich ab Herbst 2026 in den Betrieb geht. Künftig werden pro Jahr rund sechs Millionen Fahrgäste von der neuen direkten Verbindung vom Westen Wiens über den Hauptbahnhof in den zweiten Bezirk profitieren.

Details der Verkehrsmaßnahmen:

Zwischen Dr.-Natterer-Gasse und Meiereistraße steht ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Die Fahrgeschwindigkeit im Baustellenbereich ist mit 30 km/h beschränkt. Die Verkehrsmaßnahmen werden in der Nacht von Montag, den 12. Jänner 2026, auf Dienstag, den 13. Jänner 2026 eingerichtet.

Während der Rohrerneuerung im Kreuzungsbereich Handelskai/Meiereistraße wird eine temporäre Umleitung eingerichtet, um zur Meiereistraße zu gelangen. Die Umleitung verläuft über Handelskai, Machstraße, Engerthstraße und Meiereistraße. Die Meiereistraße wird während dieser Bauphase von Olympiaplatz und Engerthstraße bis und in Richtung Handelskai als Einbahn geführt. Der ampelgeregelte Schutzweg im Kreuzungsbereich steht während der Arbeiten nicht zur Verfügung. Der nächstgelegene Schutzweg befindet sich im Kreuzungsbereich Olympiaplatz/Engerthstraße.

Während der Rohrerneuerung im Kreuzungsbereich Handelskai/Dr.-Natterer-Gasse wird die Dr.-Natterer-Gasse von Engerthstraße bis und in Richtung Handelskai als Einbahn geführt.

Einrichtung der Verkehrsmaßnahmen: In der Nacht von 12.01.2026 auf 13.01.2026

Voraussichtliches Ende der Rohrerneuerung und der Verkehrsmaßnahmen: Ende Februar 2026

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)