Projekt Jugend-Reparatur-Kultur erreichte 2. Platz bei der BNE-Auszeichnung 2025!

Wien (OTS) -

Die Kooperation zwischen dem Verein Wiener Jugendzentren, DIE UMWELTBERATUNG und Betrieben des Reparaturnetzwerkes Wien startet durch: Sie hat es bis ins Finale der BNE-Auszeichnung geschafft, die Bildung für Nachhaltige Entwicklung prämiert.

Im Projekt "Jugend-Reparatur-Kultur" wurden niederschwellige Reparaturworkshops für Jugendliche entwickelt. In diesen Workshops lernen Jugendliche zum Beispiel Fahrräder instand zu setzen, Controller für Spielekonsolen zu reparieren, Handys zu warten oder Computer zusammenzubauen. Ein Praxisbericht zur Durchführung von Workshops steht auf www.umweltberatung.at/praxisbericht-reparatur-workshops zur Verfügung. Das erfolgreiche Projekt erreichte bei der BNE- Auszeichnung 2025 den zweiten Platz in der Kategorie „Kooperieren“.

BNE bedeutet „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, und das trifft auf das Projekt Jugend-Reparatur-Kultur voll und ganz zu. Deshalb war das Projekt für die BNE-Auszeichnung nominiert. „Die Jugendlichen bekommen in den Workshops das Know-how, um einfache Reparaturen und Wartungsarbeiten selbst durchzuführen. Sie erlernen praktischen Fähigkeiten, sparen Geld und können auch im Familien- und Freundeskreis weiterhelfen“, erklärt Christian Holzhacker, pädagogischer Leiter vom Verein Wiener Jugendzentren.

Neben diesen sozialen Vorteilen profitiert auch die Umwelt von den Workshops. „Das Reparieren spart Abfall und auch Ressourcen, die für die Herstellung neuer Produkte notwendig wären. Die Jugendlichen leisten also auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz“, sagt Markus Piringer, Experte für Kreislaufwirtschaft von DIE UMWELTBERATUNG.

Großer Anklang

Die Reparatur-Aktivitäten erfreuten sich großer Beliebtheit bei den Kindern und Jugendlichen. Auch nach den Workshops kamen manche mit kaputten Fahrrädern und borgten sich Werkzeug aus, um eigenständig Reparaturen durchzuführen. Und auch einige Eltern kamen vorbei, um das Reparatur-Knowhow der Jugendlichen zu nützen.

Die positiven Auswirkungen des Projektes auf einen Blick

niederschwelliger Zugang zu Reparatur-Know-how, auch für sozioökonomisch benachteiligte Jugendliche

Abfälle werden vermieden und Rohstoffe gespart, weil Reparaturen zum Teil Neuanschaffungen ersetzen

Reparieren spart Geld

klimafreundliche, kostengünstige Mobilität durch reparierte Fahrräder

digitale Teilhabe durch funktionstüchtig gemachte Laptops

Der Praxisbericht zu den Workshops steht auch anderen Jugendeinrichtungen zur Verfügung.

Erfolgreiches Projekt, Fortsetzung folgt

Jugendarbeiter*innen erlernten von Reparaturbetrieben des Reparaturnetzwerks Wien einfache Wartungs- und Reparaturarbeiten an Fahrrädern, Handys, Spielekonsolen und Computern durchzuführen. Die Jugendzentren erhielten „Toolboxen“ mit den nötigen Werkzeugen & Materialien.

Erste Workshops zur Reparatur von Fahrrädern und Elektronikgeräten wurden im Jahr 2024 in den Jugendzentren Hirschstetten und Seestadt durchgeführt, im Jahr 2025 wurden die Aktivitäten auf insgesamt sechs Jugendzentren ausgeweitet. Die Workshopformate wurden weiterentwickelt und an die Rahmenbedingungen der betroffenen Jungendzentren angepasst. Es wurden 72 Reparatur-Workshops mit Jugendlichen durchgeführt. Im Zuge dessen wurden auch kaputte Laptops repariert, die von der Firma TechLine gespendet wurden und nun für Jugendliche zur Nutzung zur Verfügung stehen. Das Projekt läuft Ende 2025 aus, die Wiener Jugendzentren planen jedoch, die Reparatur-Aktivitäten weiterhin durchzuführen.

Im Projekt "Jugend-Reparatur-Kultur" kooperieren das Reparaturnetzwerk/DIE UMWELTBERATUNG und der Verein Wiener Jugendzentren. Das Projekt wird durch die Abfallvermeidungs-Förderung der Sammel- und Verwertungssysteme für Verpackungen finanziert

Information

Der Praxisbericht für Reparaturworkshops mit Jugendlichen steht auf www.umweltberatung.at/praxisbericht-reparatur-workshops zur Verfügung.

Informationen zum Projekt „Jugend-Reparatur-Kultur“ bietet die Website des Reparaturnetzwerks auf www.reparaturnetzwerk.at/jugend-reparatur-kultur-ein-projekt-in-kooperation-mit-dem-verein-wiener-jugendzentren/

Informationen zur BNE-Auszeichnung 2025 auf der Website des Forum Umweltbildung: https://umweltbildung.at/finale-bne-auszeichnung-2025/

DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Stadt Wien - Umweltschutz.