Rosenkranz und Samt luden zu musikalischer Anerkennung des Ehrenamtes ins Parlament

Wien (PK) -

Bereits zum dritten Mal setzte das Parlament kurz vor Weihnachten ein musikalisches Zeichen der Würdigung ehrenamtlichen Engagements. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Bundesratspräsident Peter Samt luden gestern in Kooperation mit dem Österreichischen Blasmusikverband zum mittlerweile traditionellen Weihnachtskonzert in den Bundesversammlungssaal.

Die Musikerinnen und Musiker hätten damit "eindeutig schönere" und versöhnlichere Töne ins Hohe Haus gebracht, als noch wenige Stunden vor dem Konzert in der Sonderersitzung des Nationalrats zu vernehmen gewesen seien, scherzte Rosenkranz in seinen Eröffnungsworten. Er dankte allen Ehrenamtlichen in Österreich, die jeden Tag im Jahr - auch an Weihnachten - "hunderttausende Stunden" im Dienste der Allgemeinheit leisteten. Dieses Ausmaß an Bereitschaft zur ehrenamtlichen Tätigkeit sei ein "österreichisches Spezifikum", zeigte sich auch Peter Samt überzeugt.

Das Konzert spielte der Österreichische Blasmusikverband, den Gesang übernahm Anna Widmer, Günther Kleidosty dirigierte. Hauptstück des Konzerts war eine musikalische Collage samt multimedialer Aufbereitung von Arrangements und Kompositionen aus den Anfängen der Bläsermusik im Burgenland, die von der Gegenwart bis ins 8. Jh. v. Chr. zurückgehen. (Schluss) wit

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung sowie eine Nachschau auf vergangene Veranstaltungen finden Sie im Webportal des Parlaments.