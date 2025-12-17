  • 17.12.2025, 09:20:32
FW-Ranftler: Freiheitliche Wirtschaft Salzburg wirkt.

Beschluss zur Schließung der Bezirksstelle Hallein ist erster Reformschritt!

Salzburg (OTS) - 

Was die Freiheitliche Wirtschaft Salzburg (FWS) bereits gefordert hat, wurde gestern öffentlich gemacht: Die Bezirksstelle Hallein wird geschlossen. Damit setzt die Kammer einen ersten konkreten Reformschritt um.

Bereits im ORF-Interview am Tag des Wirtschaftsparlaments hatte Norbert Ranftler, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Salzburg und Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Salzburg, klar festgehalten, dass die bestehenden Strukturen auf Effizienz, Wirtschaftlichkeit und echten Mehrwert für die Betriebe überprüft werden müssen.

„Die heutige Entscheidung zeigt: Der Reformdruck wirkt. Genau diese Maßnahme haben wir als FWS seit Langem eingefordert“, so Ranftler. Es gehe nicht um Symbolpolitik, sondern um verantwortungsvollen Umgang mit den Beiträgen der Unternehmerinnen und Unternehmer.

Salzburg nimmt damit eine Vorreiterrolle ein. Wir sprechen Probleme an und sorgen dafür, dass aus Diskussionen Entscheidungen werden“, betont Ranftler.

Die FWS wird weiterhin konsequent darauf drängen, dass Reformen nicht nur angekündigt, sondern auch umgesetzt werden: schlankere Strukturen und mehr Service für die Betriebe! Der Erlös aus eventuellen Immobilienerträgen soll der Absenkung der 'Kammerumlage 2 (KU2)' dienen und damit der Entlastung der Mitgliedsbetriebe zugutekommen.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Wirtschaft Salzburg
E-Mail: office.sbg@fw.at
Website: https://www.fw.at/sbg/

