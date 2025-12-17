  • 17.12.2025, 09:17:32
  • /
  • OTS0034

WKÖ-Danninger ad Vermögenssteuer: Staat braucht Ausgaben-Disziplin statt Steuerfantasien

Wien (OTS) - 

„Wenn dem ÖGB in der schwierigsten Wirtschaftslage seit Jahrzehnten nichts anderes einfällt als neue Vermögens- und Erbschaftssteuern, dann ist das ein wirtschaftspolitischer Offenbarungseid. Diese Debatte ist alt, ideologisch aufgeladen und realitätsfern“, zeigt sich WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger verärgert und verweist auf die Rekordeinnahmen des Staates: „Österreich hat kein Einnahmenproblem, sondern ein massives Ausgabenproblem. Die Steuer- und Abgabenquote liegt im internationalen Spitzenfeld. Wer jetzt neue Steuern fordert, blendet aus, dass Betriebe, Eigentümer und Familienunternehmen bereits heute mit Rezession, hoher Bürokratie, Energie- und Lohnkosten kämpfen. Vermögenssteuern würden am Ende nur mehr Arbeitsplätze kosten.“

Brauchen Ausgaben-Disziplin, Strukturreformen und bessere Rahmenbedingungen

„Nicht neue Steuern bringen Österreich nach vorne, sondern Ausgaben-Disziplin, Strukturreformen und bessere Rahmenbedingungen für Leistung und Unternehmertum. Diese ständigen Steuerfantasien sind Politik von gestern – auf Kosten der Zukunft“, so Danninger abschließend. (PWK548)

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich
Valentin Petritsch, MSC

Sprecher des Präsidiums und Generalsekretärs
Telefon: 0590900 4462
E-Mail: valentin.petritsch@wko.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright