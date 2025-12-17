  • 17.12.2025, 09:00:35
  • /
  • OTS0026

Betriebliche Altersvorsorge: Statt Performanceverbesserung droht Gefährdung für das gesamte System.

Stellungnahme der Pensions- und Vorsorgekassen zum geplanten Ministerrats-Beschluss zum Thema „Beschäftigung und soziale Absicherung im Alter“

Wien (OTS) - 

Unter dem Aufhänger „Beschäftigung und soziale Absicherung im Alter“ sind im Ministerrat am 17.12.2025 auch Beschlüsse betreffend die Betriebliche Altersvorsorge enthalten. Positiv dabei ist, dass der im Regierungsprogramm angeführte Generalpensionskassenvertrag vorgesehen ist. Damit ist eine zentrale Forderung der Branche der Betrieblichen Altersvorsorge enthalten.

Weitere Punkte weichen allerdings vom konzeptionell gut durchdachten und auch ins Regierungsprogramm aufgenommenen Sozialpartnerpapier in zentralen Punkten ab. So wird zum Beispiel bei Pensionskassen eine generelle „Herausnahmemöglichkeit bei Pensionsantritt“ angesprochen. Das würde aus einem erfolgreichen, kollektiven Rentensystem ergänzend zur staatlichen Pension ein beliebiges Ansparprodukt machen. „Das kann nicht im Sinne der Bevölkerung sein, dass man die Pensionskassen Zusatzpension mit so einer nicht durchdachten Maßnahme ruiniert“, ist Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensions- und Vorsorgekassen (WKÖ), betroffen. „Es muss stattdessen um Maßnahmen zur Performance-Steigerung und um den Ausbau für alle gehen“.

Auch bei den Vorsorgekassen (Abfertigung NEU) gibt es Forderungen, die dem System massiv schaden: So wird politisch angedacht, dass die Abfertigung NEU künftig jederzeit entnommen bzw. übertragen werden kann. „Solche Fantasien gehören für mich fachlich ins Reich der Träume – das ist definitiv nicht zu Ende gedacht worden und würde die Abfertigung NEU mittelfristig ruinieren. Wo bleibt da noch der Vorsorgegedanke, wenn jederzeit herausgenommen- bzw. übertragen werden kann?“, fragt sich Andreas Zakostelsky.

Die Regierung wäre gut beraten, stattdessen das über viele Monate entwickelte und von Experten ausgearbeitete Sozialpartnerpapier, an dessen Spitze der Generalpensionskassen vertrag steht, inklusive zahlreicher Maßnahmen zum Ausbau der Betrieblichen Altersvorsorge und zur Steigerung der Performance im Interesse der Millionen Berechtigten in Österreich rasch in Angriff zu nehmen.

Über den Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen

Der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen ist die gesetzliche Vertretung aller Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen. Insgesamt vertritt der Verband über 5 Millionen Anwartschafts- und Leistungsberechtigte und veranlagen die Pensions- und Vorsorgekassen über 50 Milliarden Euro - sie sind die größten privaten Pensionszahler in Österreich.

Rückfragen & Kontakt

UNIQUE relations
Stefan Szakusits
Telefon: T: +43 1 877 55 43 – 42
E-Mail: stefan.szakusits@unique-relations.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | UQE

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright