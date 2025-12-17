  • 17.12.2025, 09:00:34
  • /
  • OTS0025

NEU bei MANZ: Lohnsteuer 2026

Das unverzichtbare Handbuch für Lohn- und Personalexpert:innen erklärt alle Änderungen zu Lohnsteuer und Sozialversicherung und bietet wertvolle Orientierung für das kommende Jahr.

Wien (OTS) - 

Mit der neuesten Auflage des Standardwerks Lohnsteuer 2026 bietet der juristische Fachverlag MANZ allen Praktiker:innen und Expert:innen der Lohn- und Personalverrechnung einen unverzichtbaren Begleiter für das kommende Jahr. Ob Steuerberater:in, Personalverrechner:in, Unternehmensjurist:in oder HR-Manager:in – dieses Buch liefert alle Antworten auf die wesentlichen Fragen der Lohnsteuer. Das bewährte Autorenteam erklärt die Änderungen für 2026 kompakt, verständlich und stets mit Blick auf die praktische Anwendung. Die Neuauflage berücksichtigt sämtliche gesetzlichen Neuerungen, darunter:

  • Abschaffung der kalten Progression: 2/3 Anpassung und alle Werte 2026;

  • Trinkgelder: Neuregelung in der Sozialversicherung/Klarstellungen im Bereich der Lohnsteuer

  • Steuerfreie Mitarbeiterprämie: Umsetzung einer steuerfreien Mitarbeiterprämie für die Jahre 2025 und 2026

  • Reisekosten: Änderungen bei steuerfreien Fahrtkostenersätzen

  • Pendlerpauschale/Pendlereuro: Erhöhung des Pendlereuro von zwei auf sechs Euro

Das Handbuch beinhaltet alle legistischen Änderungen, die aktuelle Judikatur und den Lohnsteuerrichtlinien-Wartungserlass 2025 (Begutachtungsentwurf). Die Neuerungen, die sich durch das bei Drucklegung noch in politischer Diskussion befundene Betrugsbekämpfungsgesetz 2025 Teil Steuern ergeben, werden von den Autoren im Zuge eines Online-Updates eingearbeitet. Detaillierte Berechnungsbeispiele bieten außerdem praktische Unterstützung.

Autoren:

StB Mag. (FH) Michael Krammer ist stellvertretender Sektionschef, Gruppenleiter und leitet zudem die Abteilung für Steuerpolitik und Abgabenlegistik im Bundesministerium für Finanzen. Er ist auch Fachbuchautor auf dem Gebiet der Lohnverrechnung.

Mag. Michael Seebacher ist Fachvorstand und stellvertretender Vorstand im Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge (PLB). Er ist Vortragender an der Bundesfinanzakademie sowie bei externen Seminarveranstaltern, Fachbuchautor und Autor von Fachartikeln auf dem Gebiet der Lohnverrechnung.

Das Buch:

Michael Krammer, Michael Seebacher: Lohnsteuer 2026, 46. Auflage. MANZ 2025. Broschiert, XXVI, 614 Seiten. Ꞓ 69,00. ISBN 978-3-214-26568-7.

Rückfragen & Kontakt

MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH
Matea Culjak, MA
Telefon: +43 1 53161 1160
E-Mail: matea.culjak@manz.at
Website: https://www.manz.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MAV

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright