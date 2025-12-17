NEU bei MANZ: Lohnsteuer 2026

Wien (OTS) -

Mit der neuesten Auflage des Standardwerks Lohnsteuer 2026 bietet der juristische Fachverlag MANZ allen Praktiker:innen und Expert:innen der Lohn- und Personalverrechnung einen unverzichtbaren Begleiter für das kommende Jahr. Ob Steuerberater:in, Personalverrechner:in, Unternehmensjurist:in oder HR-Manager:in – dieses Buch liefert alle Antworten auf die wesentlichen Fragen der Lohnsteuer. Das bewährte Autorenteam erklärt die Änderungen für 2026 kompakt, verständlich und stets mit Blick auf die praktische Anwendung. Die Neuauflage berücksichtigt sämtliche gesetzlichen Neuerungen, darunter:

Abschaffung der kalten Progression: 2/3 Anpassung und alle Werte 2026;

Trinkgelder: Neuregelung in der Sozialversicherung/Klarstellungen im Bereich der Lohnsteuer

Steuerfreie Mitarbeiterprämie: Umsetzung einer steuerfreien Mitarbeiterprämie für die Jahre 2025 und 2026

Reisekosten: Änderungen bei steuerfreien Fahrtkostenersätzen

Pendlerpauschale/Pendlereuro: Erhöhung des Pendlereuro von zwei auf sechs Euro

Das Handbuch beinhaltet alle legistischen Änderungen, die aktuelle Judikatur und den Lohnsteuerrichtlinien-Wartungserlass 2025 (Begutachtungsentwurf). Die Neuerungen, die sich durch das bei Drucklegung noch in politischer Diskussion befundene Betrugsbekämpfungsgesetz 2025 Teil Steuern ergeben, werden von den Autoren im Zuge eines Online-Updates eingearbeitet. Detaillierte Berechnungsbeispiele bieten außerdem praktische Unterstützung.

Autoren:

StB Mag. (FH) Michael Krammer ist stellvertretender Sektionschef, Gruppenleiter und leitet zudem die Abteilung für Steuerpolitik und Abgabenlegistik im Bundesministerium für Finanzen. Er ist auch Fachbuchautor auf dem Gebiet der Lohnverrechnung.

Mag. Michael Seebacher ist Fachvorstand und stellvertretender Vorstand im Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge (PLB). Er ist Vortragender an der Bundesfinanzakademie sowie bei externen Seminarveranstaltern, Fachbuchautor und Autor von Fachartikeln auf dem Gebiet der Lohnverrechnung.

Das Buch:

Michael Krammer, Michael Seebacher: Lohnsteuer 2026, 46. Auflage. MANZ 2025. Broschiert, XXVI, 614 Seiten. Ꞓ 69,00. ISBN 978-3-214-26568-7.