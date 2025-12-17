Neuer Leiter der Abteilung Siedlungswasserwirtschaft des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer gestrigen Sitzung die Bestellung von Dipl.-Ing. Manfred Brandstätter zum neuen Leiter der Abteilung Siedlungswasserwirtschaft (WA4) des Amtes der NÖ Landesregierung mit sofortiger Wirkung beschlossen.

Der 1976 geborene Brandstätter schloss 2002 das Umwelttechnikstudium „Industrieller Umweltschutz, Entsorgungstechnik und Recycling“ an der Montanuniversität Leoben ab. Im Jahr 2004 trat er in den NÖ Landesdienst ein und war dort zu Beginn im Klimaschutzreferat, Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft, tätig. Von 2013 bis 2022 war er Leiter der Umweltkoordination in der Abteilung Anlagentechnik, ab 2014 zusätzlich Abteilungsleiter-Stellvertreter der Abteilung Anlagentechnik. Seit 2022 leitete Brandstätter das Gebietsbauamt V – Mödling.