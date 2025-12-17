SOS Mitmensch: Rechtsextreme FPÖ-Verflechtungen erreichen 2025 neuen Höchststand

Wien (OTS) -

Eine aktuelle Erhebung von SOS Mitmensch zeigt, dass die Dichte an rechtsextremen Verflechtungen der FPÖ im Jahr 2025 einen neuen Höchststand erreicht hat. Mehr als 160 Vernetzungs- und Förderaktivitäten der FPÖ in Bezug auf rechtsextreme Szenen im In- und Ausland wurden von der Menschenrechtsorganisation registriert. Das seien fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor, berichtet SOS Mitmensch.

„Die FPÖ ist zu einer Vernetzungs- und Förderanstalt für verfassungsgefährdende Szenen geworden. Das betrifft die enge Verflechtung mit Akteuren der rechtsextremen ‚Identitären Bewegung‘ ebenso wie Verbindungen zu jenen Teilen der AfD, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden. Und es umfasst die intensive Unterstützung für verfassungsfeindliche und antisemitische Medienkanäle“, zeigt sich SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak über die sich weiter beschleunigende Radikalisierung der FPÖ besorgt.

SOS Mitmensch hat für die vergangenen zwölf Jahre insgesamt mehr als 450 Verflechtungen der FPÖ mit rechtsextremen und verfassungsgefährdenden Szenen dokumentiert. Im Jahr 2024 war ein bisheriger Höchststand erreicht worden, der im heurigen Jahr mit über 160 Vorfällen noch einmal deutlich übertroffen wird. FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl, die beiden FPÖ-EU-Abgeordneten Petra Steger und Gerald Hauser sowie FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker würden aktuell die höchste Dichte an Vernetzungsaktivitäten mit rechtsextremen und teilweise auch antisemitischen Szenen aufweisen, so SOS Mitmensch. Insgesamt seien in den vergangenen Jahren mehr als 110 zum Teil hochrangige Personen aus der FPÖ in Rechtsextremismus-Vernetzungen involviert gewesen.

„Wir können nur eindringlich vor der Gefahr politischer Radikalisierungstendenzen warnen. Parteien und Personen, die mit verfassungsgefährdenden Szenen verflochten sind, sollten nicht mit machtvollen politischen Ämtern ausgestattet werden“, fordert SOS Mitmensch-Sprecher Pollak klare rote Linien.

Das gesamte FPÖ-Rechtsextremismus-Dossier finden Sie hier zum Herunterladen