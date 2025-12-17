30 Jahre Red Bull Erzbergrodeo: das Interesse an der Jubiläumsausgabe bleibt ungebrochen!

Enzersfeld/Eisenerz (OTS) -

Der Stand der Fahreranmeldungen nach nicht einmal einem Monat zeigt, wie ungebrochen die Begeisterung für das härteste Extreme Enduro Race der Welt ist: deutlich mehr als 1.000 Teilnehmer aus aller Welt haben sich bereits ihren Startplatz für das Red Bull Erzbergrodeo 2026 gesichert!

Die Hard Facts hinter 30 Jahren Red Bull Erzbergodeo beeindrucken: insgesamt gingen unglaubliche 35.000 Teilnehmer aus mehr als 55 Nationen und allen Kontinenten in den vergangenen 29 Ausgaben an den Start der Rennbewerbe, weit mehr als 1 Million begeisterte Motorsport-Fans haben das „Woodstock des Extreme Enduro Sports“ besucht, tausende Medienvertreter aus aller Welt haben die Bilder und Geschichten vom härtesten Rennen der Welt über den gesamten Globus verbreitet. Seit 2012 sorgt die Live-TV Übertragung auf Red Bull TV und bei ServusTV für weltweite Rekord-Reichweiten und über Social Media wird alleine während der Veranstaltung eine anorm aktive und breit gestreute Zielgruppe von 17 Millionen Usern erreicht. Der Begriff „Stillstand“ fehlt im Wortschatz von Veranstalter Karl Katoch und seiner 600-köpfigen Crew... ganz klar also, dass für das 30ste Jubiläum viele neue Ideen realisiert werden!

Elektromotorräder starten zum ersten Mal am Erzberg!

Eine spektakuläre Neuerung präsentieren die Veranstalter mit der Zulassung von Elektromotorrädern bei allen Rennbewerben am Erzberg. Vom spektakulären Rocket Ride Steilhangrennen über das legendäre Iron Road Prolog High-Speed-Race bis hin zum Event-Highlight, dem Red Bull Erzbergrodeo, werden Motorräder mit rein elektrischem Antrieb ins Geschehen eingreifen. „Stark Future ist 2026 erstmals aus Überzeugung dort vertreten, wo sich Extrem-Enduro seit Jahrzehnten misst: beim Red Bull Erzbergrodeo. Mitten im internationalen Starterfeld und gemeinsam mit Fahrern aus rund 50 Nationen stellt sich das Unternehmen den kompromisslosen sportlichen und technischen Herausforderungen dieses einzigartigen Rennens. Es ist mir persönlich eine Freude, unsere Zielgruppe durch gesunden Mitbewerb und sportlich wertvolle Konkurrenz damit modern weiterzuentwickeln.“, beschreibt Red Bull Erzbergrodeo Mastermind Karl Katoch die Motivation hinter der Neuerung.

Der derzeitige Anmeldestand von Elektromotorrädern zum Red Bull Erzbergodeo spiegelt die Nachfrage, sich der härtesten Herausforderung im Extreme Enduro Sport zu stellen. Stark Future, der zur Zeit führende Hersteller von Elektro-Offroad-Motorrädern, zeigt großes Interesse und bringt mit Eddie Karlsson und Toby Martyn gleich zwei Topfahrer zum Erzberg – und rechnet sich gute Chancen auf eine Zielankunft beim Red Bull Erzbergrodeo 2026 aus! Das Red Bull Erzbergrodeo Reglement wird an die neuen Anforderungen angepasst: Teilnehmer auf Elektromotorrädern dürfen am offiziellen Tankpunkt einen Akkuwechsel unter Hilfe eines Mechanikers durchführen, da dieser Vorgang ohne Unterstützung nicht möglich wäre. Ansonsten gilt für alle Teilnehmer, egal ob Elektro- oder Verbrenner-Motorrad, das gleiche Reglement.

Mit dem Partner RHK Energy Solutions wird beim Red Bull Erzbergrodeo auch eine eigene, emissionsfreie Ladeinfrastruktur für Elektromotorräder zur Verfügung stehen. „Gemeinsam mit RHK Energy Solution können wir nicht nur neue Maßstäbe für die Durchführung von E-Events etablieren, sondern auch spektakulären Elektro-Rennsport im urbanen Bereich realisieren.“, beschreibt Katoch die Möglichkeiten für die Zukunft.

Viel Neues beim 30-jährigen Red Bull Erzbergodeo Jubiläum

Die Vorbereitungen zum 30sten Red Bull Erzbergodeo laufen bereits auf Hochtouren und die Veranstalter planen ein mehr als gewaltiges Jubiläumsevent. „Wir wollen allen Besuchern ein unvergessliches Erlebnis am Berg aus Eisen bieten und arbeiten gerade an vielen neuen Ideen. Wir werden das Rocket Ride noch spektakulärer gestalten, wir werden ein neues Racing Side-Event in der Red Bull Erzbergrodeo Arena etablieren und auch für den Iron Road Prolog gibt es konkret viele Ideen, bei denen wir an der Realisierung arbeiten. Für die Besucher und Fans aus aller Welt wird es vom Walk-of-Fame über eine Legends Parade bis hin zu unterhaltsamen Challenges noch mehr Programm geben. Und natürlich arbeitet unser Streckenbau seit Monaten an einer Red Bull Erzbergrodeo Strecke, die dem 30-jährigen Jubiläum gerecht wird!“, gibt Organisationsleiter Mark Schilling eine ersten Einblick hinter die Kulissen.