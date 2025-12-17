Nervenkitzel im Kaukasus: Das große Finale des Damen-Alpin-Kaders 4.0

Wien (OTS) -

Die Naturfreunde Österreich ziehen eine beeindruckende Bilanz über den Damen-Alpinkader 4.0. Mit einer vierwöchigen Abschlussexpedition in den Kaukasus bewiesen fünf junge Frauen Mut, Kameradschaft und alpine Kompetenz. Sie zeigen uns, was moderne, selbstbestimmte Alpinistinnen leisten können.

Öffentlich von Innsbruck nach Georgien

Der Damen-Alpinkader reiste im September 2025 ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Innsbruck nach Georgien. 77 Stunden und 3.430 Kilometer quer durch Europa: Nachtbusse, Grenzübertritte und spontane Begegnungen entlang der Route. „Eine Anreise mit Öffis kann nicht nur reibungslos möglich sein, sondern auch echt Spaß machen – vorausgesetzt, man hat das richtige Team und einen guten Proviant“, erklärt Kader-Leiterin und Bergsteigerin Barbara Vigl.

Als Basis für Tourenplanung und Training in ungewohntem Gelände diente die Stadt Mestia. Das erste große Ziel: der Tetnuldi (4.858 m), ein markanter Gletscherberg des Kaukasus. Kurz vor dem Gipfel verletzte sich eine Teilnehmerin. „In den Bergen gibt es ein Restrisiko, das niemand beeinflussen kann“, resümieren die Bergsteigerinnen.

Auf Rettungsaktion folgt Höhepunkt

Doch das Team meisterte die stundenlange Rettung souverän: durch klare Kommunikation und absolute Konzentration. „Jede wusste zu jeder Zeit, was sie tun musste, wir waren bedingungslos füreinander da“, bekräftigt das Team.

Trotz des Rückschlags gelang dem Team eine bemerkenswerte Leistung: eine neue, rund 500 Meter lange Route am Gulba (3.725 m). Die alpine Kletterei im Grad 6+ verlieh der Expedition ihren ursprünglichen Charakter. „Neues wagen und entdecken, schwere Rucksäcke schleppen, Regentage überstehen, Pläne schmieden, verwerfen und neu erfinden und schließlich als noch bessere Freundinnen heimgekommen“

Erfolgsprojekt geht in die nächste Runde

Seit 2012 bildet der Naturfreunde-Alpinkader junge Alpinistinnen und Alpinisten aus. Das zweijährige Programm bietet Module in Sport-, Alpin- und Eisklettern, Skitouren, Hochtouren sowie Expeditionsplanung. Ziel ist nicht Leistungssport, sondern Sicherheit, Persönlichkeitsentwicklung und Teamgeist am Berg. Höhepunkt ist stets die selbst geplante Expedition im zweiten Jahr.

Das Ende des ersten weiblichen Alpinkaders markiert zugleich den Beginn des nächsten Durchgangs. Die Bewerbungsphase für den Damen-Alpinkader 5.0 startet ab sofort. Gesucht werden Frauen zwischen 18 und 26 Jahren.

„Der Damen-Alpinkader ist ein echtes Erfolgsmodell. Er zeigt, wie viel Potenzial entsteht, wenn wir Frauen im Alpinismus fördern und sichtbar machen. Wir freuen uns auf das nächste starke Team und viele neue alpine Vorbilder“, reüssiert NF-Geschäftsführer Günter Abraham.