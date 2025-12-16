- 16.12.2025, 19:07:32
AVISO: FPÖ wirkt! Jahresrückblick 2025
PK der FPÖ Niederösterreich mit Klubobmann Reinhard Teufel am 18.12. um 9 Uhr
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „FPÖ wirkt! Jahresrückblick 2025“ mit FPÖ Niederösterreich Klubobmann LAbg. Reinhard Teufel einzuladen.
Titel: FPÖ wirkt! Jahresrückblick 2025
Teilnehmer/Redner: FPÖ Niederösterreich Klubobmann LAbg. Reinhard Teufel
Zeit: Donnerstag, 18. Dezember 2025 n. Chr., 9 Uhr MEZ
Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal
Bitte um Anmeldung bis 17. Dezember 2025 bei j.lielacher@fpoe.at.
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at
