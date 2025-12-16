WKÖ-Fahrzeugindustrie – Prettner: „Bekenntnis zur Technologieoffenheit ist vernünftig“

Wien (OTS) -

Utl.: Branchensprecher: „Unter den aktuellen Rahmenbedingungen halten wir es für sinnvoll, hochentwickelte und effiziente Technologien nicht zu ignorieren“

„Es ist klar, dass auf die aktuellen Entwicklungen der europäischen Fahrzeugindustrie mit einer Reihe von Maßnahmen reagiert werden muss, um auf dem Weltmarkt die Konkurrenzfähigkeit zu erhalten und auszubauen“, sagt Roland Prettner, Obmann des Fachverbandes der Fahrzeugindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Und weiter: „Es reicht nicht aus, sich nur auf eine Technologie zu konzentrieren, um die Klimaprobleme zu lösen.“

„Die österreichische Fahrzeugindustrie begrüßt daher die aktuellen Entscheidungen der Europäischen Kommission zu Änderungen beim Verbot von Verbrennungsmotoren. Mit dem Herabsetzen des Reduktionsziels auf 90 Prozent bei gleichzeitiger Kompensation durch CO2-neutrale Kraftstoffe und grünen Stahl konnte zumindest teilweise die langjährige Forderung der Fahrzeugindustrie nach Technologieneutralität umgesetzt werden. Mit der aktuellen Entscheidung wurden Ziele fixiert und den Unternehmen die Möglichkeit gegeben, einen erfolgreichen Weg zur Zielerreichung selbständig zu wählen. Das Bekenntnis zur Technologieoffenheit ist vernünftig“, hält der Branchensprecher abschließend fest. (PWK547/JHR)