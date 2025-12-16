Costa/Spitzer (SPÖ): Wiens Bäder, Energie und Stadtservice – klug investieren, Lebensqualität sichern

Wien (OTS) -

Wien modernisiert mit Maß und Wirkung: klimafitte Infrastruktur, starke Services, spürbarer Nutzen für alle Wiener*innen. Die beiden SP-Abgeordneten Sara do Amaral Tavares da Costa, SPÖ-Bädersprecherin, und Gerhard Spitzer, Stellvertretender Ausschussvorsitzender für den Gemeinderatsausschuss Klima, Umwelt, Demokratie und Personal sprechen in der heutigen Budgetdebatte im Wiener Gemeinderat zur Wiener Infrastruktur.

Bäder: “Sommer für alle” - modern, sicher, klimafit

“Die Wiener Bäder sind eine Infrastruktur der Vielen und prägen unsere Lebensqualität”, so Costa. Mit 22,4 Millionen Euro werde im Rahmen der Bäderstrategie 2030 weiter investiert: in moderne Schwimmhallen, Instandhaltung, Schwimmkurse und sichere Attraktionen.

Besonders wichtig sei die klimafitte Modernisierung via Energie-Einspar-Contractings: “Im Kongressbad sollen 1.800 Megawattstunden Fernwärme eingespart werden, im Floridsdorfer Bad 3.400. Gemeinsam sparen beide Bäder 56.800 Kubikmeter Wasser und Abwasser sowie 188 Tonnen CO2 pro Jahr.”

Moderne Verwaltung und Klimaschutz im Alltag

Gerhard Spitzer, stellvertretender Ausschussvorsitzender, hebt zentrale Zukunftsprojekte hervor: “Ein Highlight ist die Einführung des elektronischen Personalaktes – Ziel ist, bis Jänner 2028 magistratsweit alle Personalakten digitalisiert zu haben. Das spart Zeit, Platz und macht Abläufe einfacher.”

Wichtige Investitionen betreffen auch Wien Kanal – vom Netzausbau bis Hochwasserschutz: “Das Speicherbecken auf der ‚Gelben Haide‘ kann bis zu 10 Millionen Liter Regenwasser aufnehmen. Danke an die oft lebensrettende Arbeit bei Wien Kanal!”

Für die Energiezukunft nennt Spitzer Dekarbonisierung, Raus aus Gas, eine Kältestrategie und die Sonnenstrom-Offensive: “Wien arbeitet am 2030-Ziel von 800 MWpeak.” Bei großen Veranstaltungen kommen zusätzliche Umwelt- und Awarenesskonzepte.

Danke an alle, die Wien am Laufen halten

“Wir wissen eigentlich alle, wo man das Geld für unseren Sozialstaat und unsere gemeinsame Infrastruktur herbekommt - nämlich von den superbreiten Schultern der Überreichen”, sagt SPÖ-Bädersprecherin Sara do Amaral Tavares da Costa. “Solange es dafür keine parlamentarische Mehrheit gibt, braucht es umso mehr kluges Arbeiten und klare Prioritäten.”

Costa betont: “Ein großes Danke an alle, die täglich in und für unsere Stadt arbeiten – sichtbar wie im Hintergrund. Alle ziehen an einem Strang, ohne Klimafahrplan oder Kreislaufwirtschaftsstrategie aus dem Blick zu verlieren.”

“Wir in Wien halten zusammen - und machen die lebenswerteste Stadt der Welt jeden Tag ein Stück besser”, betonen Costa und Spitzer abschließend.

