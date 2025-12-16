  • 16.12.2025, 17:48:32
  • /
  • OTS0185

Greenpeace: Abschwächung des Verbrenner-Aus torpediert EU-Klimaschutz

Verwässertes Verbrenner-Aus nur einer von vielen Rückschritten im EU-Umweltschutz - Umweltminister Totschnig muss im EU-Rat dagegen halten

Wien (OTS) - 

Greenpeace kritisiert die massive Kehrtwende der EU-Kommission im Verkehrsbereich als schweren Rückschlag für den europäischen Klimaschutz und eine gefährliche industriepolitische Fehlentscheidung. Der ursprünglich für 2035 beschlossene Zulassungsstopp für neue Autos mit Verbrennungsmotor wird deutlich aufgeweicht. Statt eines vollständigen Ausstiegs soll der CO₂-Ausstoß von Neuwagen bis 2035 nur noch um 90 Prozent sinken. Selbst nach 2040 ist somit die Verbrennertechnologie weiterhin erlaubt. Greenpeace fordert, dass Umweltminister Norbert Totschnig dem Entwurf der Kommission im EU-Umweltminister:innen-Rat eine Absage erteilt.

Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich: „Die EU-Kommission knickt abermals vor kurzfristigen Wirtschaftsinteressen ein und gefährdet damit Klimaziele, Planungssicherheit und die Zukunft der europäischen Autoindustrie. Statt Klarheit herrscht nun Unsicherheit bei den Herstellern. Das bremst Innovation, verteuert die Mobilitätswende und verzögert den dringend notwendigen Ausstieg aus fossilen Antrieben. Umweltminister Totschnig muss dem Verwässerungsentwurf der EU-Kommission eine klare Absage erteilen.“

Der Verkehrssektor ist einer der größten Klimasünder in der EU und in Österreich. Ein verbindliches Ende für neue Verbrenner ist ein zentrales Instrument, um klimaschädliche Emissionen zu senken, Investitionen in saubere Technologien zu lenken und leistbare E-Mobilität rascher voranzubringen. Zuletzt wurden immer wieder große Teile des ursprünglichen Green Deals von der EU abgeschwächt. Duregger: „Die Verwässerung des Verbrenner-Aus ist derzeit nur eine von vielen katastrophalen Entscheidungen, bei denen die EU-Kommission Klima- und Naturschutz demontiert. In den letzten Monaten wurden zahlreiche Rückschritte bei wichtigen klima- und umweltpolitischen Agenden gemacht. So hat die EU-Kommission sowohl das Lieferkettengesetz als auch die Entwaldungsverordnung ausgehöhlt.”

Rückfragen & Kontakt

Jasmin Duregger
Klima- und Energieexpertin
Greenpeace in Österreich
Tel: +43 (0) 664 840 3803
E-Mail: jasmin.duregger@greenpeace.org

Felix Greul
Pressesprecher
Greenpeace in Österreich
Tel.: + 43 (0) 664 85 74 598
E-Mail: felix.greul@greenpeace.org

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRP

