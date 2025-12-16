Impfdaten-Dashboard bringt mehr Transparenz – neue Impfstoffkontingente verfügbar

Wien (OTS) -

Seit Montag ist das neue Impfdaten-Dashboard des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz in Kooperation mit dem Dachverband der österreichischen Sozialversicherungen online. Unter www.impfdaten.at sind die Impfungen des öffentlichen Impfprogramms abgebildet – darunter erstmals auch die Impfungen gegen Gürtelrose (Herpes Zoster) und Pneumokokken. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert und ermöglichen einen transparenten Überblick über die im e-Impfpass eingetragenen Impfungen sowie die Durchimpfungsraten in ganz Österreich.

Zeitgleich mit dem erweiterten Dashboard wurden neue Impfstoffkontingente für Gürtelrose und Pneumokokken freigeschaltet.

„Impfungen schützen nicht nur jeden einzelnen, sondern entlasten das gesamte Gesundheitssystem. Damit sind sie ein zentraler Baustein und unverzichtbarer Grundpfeiler einer modernen, öffentlichen und solidarischen Gesundheitspolitik. Denn jeder Mensch in Österreich kann sich unabhängig vom Wohnort und vom Einkommen gegen schwere Krankheitsverläufe schützen. Unser Ziel ist klar: Jede und jeder, der eine Impfung möchte, bekommt auch eine. Dafür haben wir das Impfprogramm bis 2028 kostenlos gemacht, das laufend erweitert wird“, betont Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig.

„Impfungen zählen nach wie vor zu den wirksamsten Maßnahmen der Prävention. Das Impfdaten-Dashboard, das nun erweitert wurde, zeigt anschaulich, wie stark Impfungen im Rahmen des Öffentlichen Impfprogramms in Anspruch genommen werden. Die aktuellen Zahlen belegen, dass das kostenlose Impfangebot gegen Gürtelrose und Pneumokokken in den vergangenen Wochen zu einem spürbaren Anstieg der Impfungen geführt hat. Solche Initiativen sind wichtig, weil sie das Bewusstsein für den Nutzen von Impfungen in der Bevölkerung nachhaltig stärken“, ergänzt Peter McDonald, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger.

1,5 Millionen Influenza-Impfdosen bereitgestellt – hohe Nachfrage auch bei Gürtelrose und Pneumokokken

In dieser Saison wurden bisher rund 1,5 Millionen Influenza-Impfdosen zur Verfügung gestellt. Mit Stichtag 16. Dezember wurden bereits über 1,04 Millionen Dosen verabreicht.

Auch bei den neuen Impfungen zeigt sich eine hohe Nachfrage:

Gürtelrose: 170.000 Dosen ausgeliefert, rund 84.000 lt. e-Impfpass verabreicht.

Pneumokokken: 175.000 Dosen ausgeliefert, rund 106.000 lt. e-Impfpass verabreicht.

Zur weiteren Versorgung wurden im Dezember jeweils 230.000 neue Dosen zur Bestellung freigegeben.

Die Gürtelrose-Impfstoffe werden ab 13. Jänner 2026 ausgeliefert.

Die Pneumokokken-Impfstoffe folgen ab 21. Jänner 2026.

Geachtet wurde sowohl auf eine gleichmäßige, nationale Verteilung als auch auf das Verhältnis der Bestellmenge zur jeweiligen Größe der impfenden Einrichtungen.

„Wir freuen uns, dass das kostenlose Impfprogramm von der Bevölkerung so gut angenommen wird. Damit machen wir unser Gesundheitssystem nach Jahren der Vernachlässigung ein Stück weit gerechter – weil Schutz vor schweren Erkrankungen keine Frage des Einkommens sein darf“, so Königsberger-Ludwig.