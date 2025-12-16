  • 16.12.2025, 16:03:02
  • /
  • OTS0176

LH-Stv. Landbauer: Halbstundentakt auf der Mariazellerbahn gesichert – zusätzliche Mittel für Personennahverkehr

Niederösterreich investiert in sichere und verlässliche öffentliche Pendlerachsen der NÖVOG und Badner Bahn

St. Pölten (OTS) - 

„Niederösterreichs Regionalbahnen bekommen Planungssicherheit für verlässliche Intervalle und bessere Infrastruktur. Mit zusätzlich 15 Millionen Euro für 2026 investieren wir dort, wo es den Menschen im Alltag nützt“, informiert Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer. Mit dem heutigen Beschluss der Landesregierung wird das 9. Mittelfristige Investitionsprogramm (MIP) für die NÖVOG auf der Mariazellerbahn und für die Wiener Lokalbahnen auf der Badner Bahn verlängert.

„Wir sichern den Halbstundentakt auf der Mariazellerbahn zwischen St. Pölten, Kirchberg an der Pielach und Laubenbachmühle. Seit der Einführung mit Fahrplanwechsel 2024 konnte die Nachfrage auf über 2.000 Fahrgäste an einem durchschnittlichen Werktag gesteigert werden. Die Nachfrage steigt, also sichern wir das Angebot, ohne Wenn und Aber“, verweist Landbauer auf die erfolgreiche Umsetzung.

Für das Jahr 2026 sind weitere technische Sicherungen von Eisenbahnkreuzungen geplant. Hinzu kommen Sanierungsmaßnahmen im längsten Tunnel der Mariazellerbahn, dem Gösingtunnel, laufende Instandhaltungsmaßnahmen auf der Strecke, Tunnel- und Viaduktsanierungen, Gleissanierungen und die fortlaufende Modernisierung der seit 1911 bestehenden Fahrleitungsanlage.

Für die Badner Bahn werden im kommenden Jahr weitere rund vier Millionen Euro bereitgestellt. Diese Mittel werden für Maßnahmen wie Gleis- und Weichensanierungen, Haltestellenmodernisierungen, Fahrleitungserneuerungen, die Bahnstromversorgung, die Modernisierung automatischer Zugzielanzeigen und laufende Instandhaltung verwendet. „Die Badner Bahn ist eine der ganz starken öffentlichen Pendler- und Schüleranbindungen im Südraum in der Thermenregion. Unsere gezielten Infrastrukturmaßnahmen garantieren den 7,5 Minuten-Takt bis Wiener Neudorf und den 15 Minuten-Takt bis Baden“, so Landbauer.

„Mit der Verlängerung des Investitionsprogramms sichern wir Qualität, Taktstabilität und Verlässlichkeit. Diese Investitionen stärken unsere Region und machen den öffentlichen Verkehr in Niederösterreich fit für die kommenden Jahrzehnte“, betont Landbauer.

Weitere Informationen im Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Alexander Murlasits, Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Telefon 0676/81213742, E-Mail: alexander.murlasits@noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann
Telefon: 02742/9005-12172
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright