AVISO: Morgiger Ministerrat der Bundesregierung im Bundeskanzleramt um 9.00 Uhr

Wien (OTS) -

Morgen, Mittwoch, 17. Dezember 2025 um 9.00 Uhr tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Im Anschluss findet wie üblich ein Pressefoyer statt.

Termin für Medien:

ca. 9.45 Uhr

PRESSEFOYER mit Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 9.00 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie das Pressefoyer via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).