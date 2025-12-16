- 16.12.2025, 15:29:02
AVISO: Morgiger Ministerrat der Bundesregierung im Bundeskanzleramt um 9.00 Uhr
Morgen, Mittwoch, 17. Dezember 2025 um 9.00 Uhr tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Im Anschluss findet wie üblich ein Pressefoyer statt.
Termin für Medien:
ca. 9.45 Uhr
PRESSEFOYER mit Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 9.00 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie das Pressefoyer via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
