Birgit Tsolakidis zur neuen Leiterin der NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft bestellt

Mit Wirksamkeit 1. Jänner 2026

St. Pölten (OTS) - 

Mag. Birgit Tsolakidis wurde in der heutigen Sitzung der Niederösterreichischen Landesregierung zur neuen Leiterin der NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft bestellt. Die Bestellung tritt am 1. Jänner 2026 in Kraft. Sie folgt damit auf Mag. Gabriela Peterschofsky-Orange, die die Leitung seit 2001 inne hatte.

Tsolakidis wurde 1981 geboren, schloss 2003 ihr Studium an der Bundesakademie für Sozialarbeit in St. Pölten und 2008 das Studium der Rechtswissenschaften an der juridischen Fakultät der Universität Wien mit Schwerpunktausbildung Strafjustiz und Kriminalwissenschaften, Frauen- und Geschlechterforschung ab. 2009 trat Tsolakidis in den NÖ Landesdienst ein, war u.a. Ausbildungsjuristin bei der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach, Bereichsleiterin Sicherheit und Ordnung auf der Bezirkshauptmannschaft Krems sowie Wissenschaftliche Referentin und Bereichsleitung in der Abteilung GS5. Seit 2016 hatte sie die Funktion der Bereichsleitung Jugend und Soziales an der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten inne.

Birgit Tsolakidis ist zudem FH-Lektorin an der University of Applied Sciences St. Pölten im Studiengang Bachelor Soziale Arbeit sowie Lehrbeauftragte an der Donauuniversität Krems. Sie hat zahlreiche Weiterbildungen absolviert, etwa in den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe, Obsorge und Familienrecht.

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: presse@noel.gv.at

