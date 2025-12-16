  • 16.12.2025, 14:42:02
  • /
  • OTS0163

Marchetti: „Kickl stimmt grinsend gegen Fünf-Prozent-Senkung der Energiepreise für Österreicher“

Volkspartei steht für Aufschwung – FPÖ-Chef Herbert Kickl stellt Parteitaktik über die Interessen der Österreicherinnen und Österreicher

Wien (OTS) - 

„Während die Bundesregierung leistbare Strompreise umsetzt, zeigt Kickl sein wahres Gesicht: FPÖ-Chef Herbert Kickl stimmt grinsend gegen die Fünf-Prozent-Senkung der Energiepreise für die Österreicherinnen und Österreicher. Offenbar will er gar nicht, dass Probleme gelöst werden. Umso größer die Probleme sind umso breiter sein Grinsen. Es ist ganz klar: Parteitaktik ist Kickl wichtiger als die Senkung der Energiepreise für die Österreicherinnen und Österreicher“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Der Vergleich macht sicher: Bundeskanzler Christian Stocker steht für eine Politik der Zuversicht, der Reformen und tatsächlicher Ergebnisse. Unter seiner Führung handelt die Bundesregierung entschlossen und verantwortungsvoll. Zuletzt konnten durch Maßnahmen wie das Billigstromgesetz und den heutigen Beschluss zur Senkung der Elektrizitätsabgabe die Österreicherinnen und Österreicher spürbar entlastet werden. Man sieht, die ‚2-1-0‘-Formel von Christian Stocker steht für mehr als nur eine reine Ankündigung. Menschen und Unternehmen werden entlastet und Österreich findet seinen Weg zurück zur Stabilität und zum Aufschwung unseres Landes“, so Marchetti abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: presse@oevp.at
Website: https://www.dievolkspartei.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright