Marchetti: „Kickl stimmt grinsend gegen Fünf-Prozent-Senkung der Energiepreise für Österreicher“

Wien (OTS) -

„Während die Bundesregierung leistbare Strompreise umsetzt, zeigt Kickl sein wahres Gesicht: FPÖ-Chef Herbert Kickl stimmt grinsend gegen die Fünf-Prozent-Senkung der Energiepreise für die Österreicherinnen und Österreicher. Offenbar will er gar nicht, dass Probleme gelöst werden. Umso größer die Probleme sind umso breiter sein Grinsen. Es ist ganz klar: Parteitaktik ist Kickl wichtiger als die Senkung der Energiepreise für die Österreicherinnen und Österreicher“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Der Vergleich macht sicher: Bundeskanzler Christian Stocker steht für eine Politik der Zuversicht, der Reformen und tatsächlicher Ergebnisse. Unter seiner Führung handelt die Bundesregierung entschlossen und verantwortungsvoll. Zuletzt konnten durch Maßnahmen wie das Billigstromgesetz und den heutigen Beschluss zur Senkung der Elektrizitätsabgabe die Österreicherinnen und Österreicher spürbar entlastet werden. Man sieht, die ‚2-1-0‘-Formel von Christian Stocker steht für mehr als nur eine reine Ankündigung. Menschen und Unternehmen werden entlastet und Österreich findet seinen Weg zurück zur Stabilität und zum Aufschwung unseres Landes“, so Marchetti abschließend.