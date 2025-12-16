FPÖ - Berger: Neuerliche Messerattacke am Reumannplatz entlarvt Waffenverbotszone als Placebo

Wien (OTS) -

Die Messerattacke auf zwei Jugendliche am Reumannplatz zeigt erneut, wie dramatisch die Sicherheitslage in Wien ist. Trotz Waffenverbotszone werden Minderjährige am frühen Abend attackiert und verletzt.

„Dieses Instrument ist endgültig als Placebo entlarvt, es war nie mehr als eine reine PR-Show! ÖVP-Innenminister Karner spart bei der Sicherheit und kürzt selbst bei spezialisierten Einheiten, während Bürgermeister Ludwig zur eskalierenden Gewalt in Wien wieder einmal schweigt. Die Leidtragenden sind die Wienerinnen und Wiener, für die diese Zustände längst nicht mehr zumutbar sind“, kritisiert FPÖ-Wien-Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger.

Berger fordert eine konsequente Null-Toleranz-Politik und echte Polizeischwerpunkte in Wiens Brennpunkten. „Es braucht Präsenz, Durchgreifen und Konsequenzen statt Symbolpolitik und Wegschauen.“