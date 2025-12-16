Jetzt bei WIN #landwirtschaft einreichen: 1 Million Euro für innovative Naturschutzprojekte in der Landwirtschaft

Wien (OTS) -

Mit einem Finanzierungsvolumen von einer Million Euro startet heute die erste Ausschreibung von WIN #landwirtschaft. Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung finanziert in Österreich Projekte, die Naturschutz und Landwirtschaft verbinden. Gesucht werden Vorhaben, die gefährdete landwirtschaftlich geprägte Lebensräume sichern, verbessern oder wiederherstellen und damit unmittelbar zu messbarem Biodiversitätserfolg beitragen. Projekte einreichen können Bäuerinnen und Bauern, landwirtschaftliche Initiativen sowie alle, die einen aktiven Beitrag zum Naturschutz in der Landwirtschaft leisten wollen.

Welche Projektideen gesucht werden

Inhaltlich adressiert die Ausschreibung Projekteinreichungen zur Sicherung, Wiederherstellung oder Verbesserung von Lebensraumtypen, die für Österreichs Artenvielfalt besonders bedeutsam sind. Dazu zählen unter anderem Rekultivierung von Streuobstwiesen, Beweidung von Trockenrasen und Halbtrockenrasen, Sicherung von Bergwiesen und Bergmähdern, Wiederherstellung von Feuchtwiesen oder Wiedervernässung sowie die Anlage von Hecken und naturnahen Landschaftsstrukturen. Ebenso werden Projekte zur Förderung des Vogelschutzes in agrarisch genutzten Gebieten gesucht.

Die Finanzierung in Höhe von einer Million Euro wird von Blühendes Österreich aus dem Stiftungsbudget bereitgestellt. „ Tausende Österreicherinnen und Österreicher unterstützen mit der Spende ihres Leergutpfands bei BILLA die Projektfinanzierung. Landwirtschaft und Naturschutz ist den Menschen in unserem Lande ein großes Anliegen. Mit WIN #landwirtschaft ermöglichen wir hierzu Leuchtturmprojekte “, so Maria Patek, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus a.D. und Vorständin Blühendes Österreich.

Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, betont: „ Der Schutz der Artenvielfalt und die Stärkung der Landwirtschaft sind zentrale Zukunftsaufgaben. WIN #landwirtschaft bietet dafür neue Möglichkeiten und setzt Impulse für nachhaltige Lösungen im ländlichen Raum. “

Ablauf und Begleitung der Projekte

Die Einreichphase läuft von 16. Dezember 2025 bis 28. Februar 2026. Anschließend bewertet ein Fachbeirat die Projekte hinsichtlich ökologischer Wirkung, Flächenpotenzial und Innovationsgrad. Die ausgewählten Vorhaben starten im Mai 2026. Bestandteil des Programms sind mehrtägige WIN Workshops, in denen Expertinnen und Experten aus Naturschutz, Landwirtschaft und Wissenschaft die Projektteams begleiten. Die wissenschaftliche Begleitung und Dokumentation der Projekte erfolgt durch den UNESCO Chair für Sustainable Management of Conservation Areas an der FH Kärnten. Kommunikationspartner ist der Verein „Land schafft Leben“, wodurch eine der reichweitenstärksten Informationsplattformen zu Landwirtschaft und Lebensmitteln für WIN #landwirtschaft genutzt wird. Die Projektträgerinnen und Projektträger erhalten zusätzlich Unterstützung bei der Mobilisierung weiterer Fördermittel aus öffentlicher Hand, von Gemeinden sowie aus der Privatwirtschaft.

Werkstätten als Ausgangspunkt

Im Herbst 2025 wurden erste Projektideen im Rahmen der WIN #landwirtschaft Werkstätten bereits konkretisiert. In Wien, Innsbruck und Villach entwickelten mehr als 70 Personen aus Landwirtschaft und Naturschutz ihre Ansätze für Renaturierungs- und Naturschutzprojekte weiter. Diese Werkstätten haben fachliche Impulse geliefert und zeigen das bestehende Potenzial im Sektor. Die dort entstandenen Ideen können jetzt in der Ausschreibung eingereicht werden. Zugleich steht die Ausschreibung für neue Projektvorhaben offen, die bislang noch nicht am Prozess teilgenommen haben.

WIN #landwirtschaft: Landwirtschaft und Naturschutz

Ronald Würflinger, Generalsekretär Blühendes Österreich, unterstreicht den innovativen Ansatz: „ Mit WIN #landwirtschaft ermöglichen wir, dass Bäuerinnen und Bauern österreichweit ihre Ideen erarbeiten und umsetzen. Unsere Finanzierung ergänzt öffentliche Förderprogramme und finanziert grundlegende Maßnahmen. Dazu zählen Investitionen in Wasserversorgung, Stallbauten, Zäune, Weideinfrastruktur und andere Schritte zur Wiederherstellung extensiv genutzter landwirtschaftlicher Flächen. “

Die Berg- und Almbäuerin Tanja Moser, Mitglied des Expert:innenteams von WIN #landwirtschaft, ergänzt:

„ Damit artenreiche Wiesen, Weiden und Feuchtflächen nicht weiter verschwinden, braucht es neue Ideen, starke Partnerschaften und eine entschlossene Umsetzung. Ich freue mich auf die Projekte, die daraus entstehen werden. “

Hinter WIN #landwirtschaft steht die Werkstatt Innovation Natur. Das Projekt ist eine Pionierinitiative im Bereich Public Private Partnership. Getragen wird sie von BirdLife Österreich, Blühendes Österreich - BILLA gemeinnützige Privatstiftung und Impact Hub Vienna. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der GAP Maßnahme „Zusammenarbeit Landwirtschaft und Umweltschutz 77-02“, bei der die Förderung innovativer Kooperationen zur Erhaltung und Entwicklung artenreicher Landwirtschaftsflächen im Mittelpunkt steht. Das Vorhaben wird mit 622.828 Euro an Mitteln aus der Ländlichen Entwicklung (damit von Bund, Ländern und Europäischer Union) unterstützt. Blühendes Österreich - BILLA gemeinnützige Privatstiftung stellt zusätzliche eine Million Euro für Projektfinanzierungen bereit. Das Gesamtvolumen beträgt damit rd. 1,6 Millionen Euro. Die Projektlaufzeit von WIN #landwirtschaft erstreckt sich von 2025 bis 2028. Ziel ist der Aufbau einer österreichweiten Vernetzungsplattform, die Akteurinnen und Akteure aus Landwirtschaft und Naturschutz langfristig zusammenführt.

Projekte können ab sofort bis 28. Februar 2026 eingereicht werden. Alle Informationen, Kriterien und das Einreichformular finden sich HIER online.

Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.