Winzig: Junge Menschen tragen Friedenslicht ins Europaparlament

Straßburg (OTS) -

Zum 30. Mal wurde heuer das Friedenslicht aus Oberösterreich feierlich an das Europaparlament übergeben. "Dass das Friedenslicht aus Österreich – getragen von jungen Menschen – im Europäischen Parlament weitergegeben wird, zeigt, wie eng regionale Verantwortung und europäische Werte miteinander verbunden sind. Frieden beginnt im Kleinen, wirkt aber weit über Grenzen hinaus", sagt die oberösterreichische Europaabgeordnete Angelika Winzig, stv. Delegationsleiterin der ÖVP im Europaparlament, anlässlich der feierlichen Übergabe des Friedenslichts an EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola.

Unter den Gästen der Zeremonie waren der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer, EVP-Fraktionschef Manfred Weber, die österreichische Botschafterin beim Europarat, Aloisia Wörgetter, der österreichische Generalkonsul in Straßburg, Andreas Lins, die gesamte ÖVP-Delegation im Europaparlament und zahlreiche weitere Europaabgeordnete. Reinhold Lopatka, ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament, sagt: “Das Friedenslicht ist eine einzigartige oberösterreichische Initiative, die leider zunehmend an Bedeutung gewinnt, weil der Frieden so gefährdet ist, wie lange nicht mehr.”

Bei der Übergabe des Friedenslichts an den Europarat sagte Wörgetter: "Das Friedenslicht symbolisiert die Annäherung zwischen Völkern und Religionen und steht für den Willen und die Verantwortung, ein inklusives und friedliches Miteinander zu schaffen." Überbracht hat das Friedenslicht der 13-jährige Florian Mitter aus Vorderweißenbach in Oberösterreich. Er ist das offizielle ORF-Friedenslichtkind 2025 und damit der Friedensbotschafter bei nationalen und internationalen Übergaben des Friedenslichts, das in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem entzündet worden war. Musikalisch untermalt wurde die Übergabe durch das Orchester und den Chor der oberösterreichischen Schulen HTL Steyr, HLW Steyr und HTL Wels.

Druckfähige Fotos zur freien Verwendung finden Sie hier:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/photoset/peace-light-ceremony_EP-194426A

(Schluss)